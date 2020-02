Foro propone ensayar el último trimestre del año la limitación de tráfico que la Ordenanza impone en 2024

Publicado 18/02/2020 12:49:05 CET

Martínez Salvador afea que se haga un informe "ad hoc" para justificar la peatonalización de la avenida de El Molinón

GIJÓN, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal de Foro en el Ayuntamiento de Gijón Pelayo Barcia ha avanzado este martes que llevará al próximo Pleno de marzo una iniciativa para ensayar en el último trimestre de este año la limitación de tráfico que marca la Ordenanza de Movilidad para 2024, de forma que no puedan circular en casco urbano los vehículos que no cuenten con etiqueta ambiental.

Barcia, en rueda de prensa en la sede municipal, ha incidido en que se trataría de una medida informativa a los ciudadanos y no sancionadora. Durante estos tres meses se irán incorporando, semanal o quincenalmente, las diferentes fases que limitan el estacionamiento y la circulación, algo a lo que obligará la Ordenanza en 2024.

Paralelamente, el concejal 'forista' ha anunciado las líneas que guiarán las enmiendas que presentarán a la citada Ordenanza. Una de ellas es que, a partir de 2021, las restricciones de circulación se apliquen progresivamente.

La idea es que de enero a junio de 2021 la prohibición de circular en casco urbano para vehículos sin etiqueta ambiental sea domingos y festivos en una zona delimitada, y a partir de julio a diciembre que se extienda a sábados también. Ya en 2022 se aplicaría también durante todo el mes de agosto.

Además, pretenden que en 2022 se haga una consulta a la ciudadanía sobre las medidas puestas en marcha progresivamente. Esta consulta será presentada como iniciativa de Pleno a la sesión plenaria de abril o mayo.

Asimismo, propondrán, vía enmiendas en este caso, que las multas de 90 euros por aparcamiento o circulación de vehículos sin etiqueta ambiental se sustituya mediante charlas medioambientales. Barcia ha avanzado, además, que van a pedir que las motos no paguen en ningún caso la ORA y que los vehículos que no tengan el distintivo ambiental y no puedan circular, que no paguen la viñeta. Esta última medida la presentarán vía enmienda a las Ordenanzas Fiscales.

El edil ha recalcado que buscan con esta puesta en marcha progresiva de las medidas el testar a la población y que no se le deje "el marrón" a la siguiente Corporación. Ha defendido, en esta línea, que se vayan haciendo incorporaciones progresivas "con sentido común".

"Nadie normal se va a leer ese mamotreto", ha apuntado Barcia sobre el proceso de exposición pública de la Ordenanza de Movilidad, a lo que ha opinado que "debe haber una opción de vuelta atrás". Ha insistido, en este caso, que la limitación de circulación es lo que más polémica causa entre los ciudadanos y es lo que quieren probar.

AVENIDA DE EL MOLINÓN

Por otro lado, y respecto a la peatonalización de la avenida de El Molinón propuesta por el Gobierno local, ha criticado que, en el Foro de la Movilidad de este pasado lunes, el director de Medio Ambiente dijo que el tema ya está zanjado, con lo que se va a hacer un informe pese a que la decisión está tomada.

Eso sí, Barcía ha recalcado que legalmente va a seguir siendo un vial, con lo que cualquier Gobierno posterior puede devolver la circulación a esta avenida.

En este sentido, también el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, se ha quejado de que se va a hacer un informe 'ad hoc', además de afear que se intenta coartar el espacio de participación como es el Foro de la Movilidad.

Unido a ello, ha resaltado que la avenida de Torcuato Fernández-Miranda ha duplicado el tráfico de vehículos, pero se desconoce cuántos coches pasaban por la avenida de El Molinón antes de su cierre por las obras. .