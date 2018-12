Foro ve "poco serio" que Barbón (FSA) "se conforme con rebajas" en el peaje del Huerna tras "años pidiendo su supresión"

Publicado 18/12/2018 13:38:13 CET

OVIEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Foro Asturias Patricia García ha criticado este martes que el secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón "se conforme con rebajas" en el peaje del Huerna cuando gobierna el PSOE "tras pasar años pidiendo su supresión". "Es poco serio", ha aseverado.

En una nota de prensa, García ha criticado que Barbón se dedique a "mendigar a Ábalos la subvención de unos céntimos del peaje del Huerna" mientras "las cuentas que se barajan para un posible rescate de la concesión de la autopista certifican el constante engaño que el PSOE quiere vender".

Por cotra, desde Foro consideran que el rescate y la gratuidad del peaje de la autopista A-66 son una medida "a implantar ya" desde el Ejecutivo central.

"En Asturias seguimos estudiando los costes del rescate sin querer ver el problema en su conjunto, porque no tenemos una comunicación gratuita con la Meseta. No tenemos otro modo de viajar a Madrid ya que no contamos ni AVE, ni con conexiones aéreas asequibles", ha criticado.

Por otra parte, la diputada de Foro se ha referido al informe sobre seguridad de las carreteras de titularidad estatal, criticando el porcentaje de kilómetros con riesgo 'elevado' y 'muy elevado' de accidente. "Ante esto tanto el señor Ábalos como el señor Barbón deberían tomarse en serio la seguridad en las carreteras asturianas y hacer las inversiones necesarias para garantizar las obligadas reparaciones", ha aseverado.