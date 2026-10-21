El Frente Amplio revelará antes del fin de semana su cabeza de lista por Asturias para las elecciones generales del 29N

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OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturies, Ovidio Zapico, ha asegurado este miércoles que el Frente Amplio dará a conocer antes del fin de semana quién será la cabeza de lista para las elecciones generales del 29 de noviembre en Asturias.

En unas declaraciones a los medios, Zapico ha explicado que las formaciones de izquierdas están abordando estos días el proceso y, aunque ha indicado que hay de plazo hasta el lunes para definir los candidatos y el resto de la lista, confía en dar a conocer "antes del fin de semana" la decisión de los órganos.

En Asturias la coalición Frente Amplio integra a Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Izquierda Asturiana y Somos Asturias.

A nivel estatal, Frente Amplio cuenta con la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como cabeza de lista en Cataluña y con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, como número dos. En Madrid, el cabeza de lista será el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, su compañera de formación y diputada en el Congreso, Tesh Sidi, y el referente electoral de IU en estos comicios y líder de su federación andaluza, Toni Valero.