La FSA-PSOE condena la "grave amenaza de muerte" recibida por el alcalde de Valdés

Archivo - El alcalde de Valdés, Óscar Pérez - FACEBOOK DE ÓSCAR PÉREZ - Archivo

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) expresa su más firme condena ante la aparición de una pintada con una amenaza de muerte dirigida al alcalde de Valdés, Óscar Pérez, en la vivienda de sus padres. Los socialistas han indicado que la expresión 'Óscar, vas a morir' constituye "un acto de intimidación de extrema gravedad, absolutamente intolerable en una sociedad democrática".

Además consideran los socialistas que, el que "esta amenaza se haya realizado, además, en el domicilio de sus padres añade una dimensión especialmente cruel, al tratar de extender el miedo y la intimidación a su entorno familiar".

Desde la FSA-PSOE han querido trasladar todo su cariño, apoyo y solidaridad al alcalde de Valdés y a su familia. "Ninguna persona debería tener que soportar amenazas por ejercer una responsabilidad pública, y mucho menos ver cómo se utiliza a sus seres queridos para intentar amedrentarla", han indicado.

La FSA-PSOE hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas y a la sociedad asturiana para expresar una condena clara y sin matices de este tipo de comportamientos. "Las amenazas no tienen cabida en nuestra democracia. Nadie va a conseguir que el miedo sustituya a la libertad ni que la intimidación condicione el ejercicio de la representación democrática.