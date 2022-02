Los funcionarios de prisiones se concentran a las puertas de la cárcel asturiana para denunciar su situación laboral

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Decenas de trabajadores de la prisión asturiana se han concentrado este mediodía en la entrada del centro penitenciario ante la convocatoria de la sección sindical de Asturias de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, Acaip, en solidaridad con los últimos compañeros agredidos y para denunciar una vez más la situación laboral que atraviesan, con una plantilla mermada y envejecida que les impide garantizar "su seguridad y la de los propios internos".

Según ha explicado a Europa Press el subdelegado de Acaip, Sergio Álvarez, si la situación en las cárceles del estado es complicada la de Asturias lo es aún más ya que cuenta con la plantilla más envejecida de la región con una media de 57 años.

Álvarez ha indicado que actualmente hay 120 vacantes en la prisión asturiana y ha considera "un parche que no soluciona la situación" el anuncio de la Delegada Delia Losa, de la llegada de funcionarios en prácticas.

"Esa no es la solución. No decimos que la medida no esté bien, pero no se puede decir que sea la solución a la situación que atraviesa la plantilla. Ese personal quizás ni siquiera pase todo el periodo de prácticas aquí y además estamos hablando de gente sin experiencia", indica Álvarez.

Por ello, con la concentración de este jueves han vuelto a pedir que se dote a la prisión asturiana del personal suficiente para poder

hacer frente con garantías de seguridad a estas situaciones

conflictivas, y se cubran a la mayor brevedad las 120 vacantes que

existen en el mismo.

Reclaman además que se les otorgue la condición de agentes de autoridad, para poder desarrollar su trabajo con ciertas garantías jurídicas y que se de la formación y medios necesarios para solventar los accidentes como el de esta misma semana, de la manera menos gravosa para cuantos conviven a diario en un centro penitenciario.

También piden la propuesta por parte de la dirección del

centro, y la autorización por parte de la SGIPP de un traslado

urgente, de todos aquellos internos que protagonicen graves

altercados, reincidan en la inadaptación al régimen, y pongan en

riesgo la integridad física de los trabajadores Y del resto de

población interna.

642026.1.260.149.20220217124942