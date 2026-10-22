Fundación EDP y Ashoka impulsan el talento joven con ideas innovadoras para soluciones para la transición energética

Encuentro de Escuela de la Energía Universitarios - FUNDACIÓN EDP

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación EDP ha celebrado el encuentro final de la primera edición de Escuela de la Energía Universitarios, una iniciativa impulsada en alianza con Ashoka España para identificar, formar y acompañar a jóvenes con ideas capaces de contribuir a una transición energética justa y sostenible.

Según ha informado la Fundación, el encuentro, bajo el título 'Jóvenes que Transforman', reunió a los diez equipos participantes en la fase final del programa, que presentaron sus proyectos ante un jurado especializado y diferentes representantes del ecosistema social, educativo y empresarial.

En representación de Fundación EDP asistió su presidente, Manuel Menéndez. "Queremos que los jóvenes encuentren no solo inspiración, sino también formación, recursos y aliados que les permitan convertir sus ideas en soluciones reales. La transición energética necesita su talento, su capacidad para plantear nuevas preguntas y su voluntad de actuar sobre los desafíos de sus comunidades", señaló.

A lo largo de esta primera edición, Escuela de la Energía Universitarios ha acompañado a los equipos mediante un recorrido formativo orientado a transformar ideas iniciales en propuestas más viables, medibles y preparadas para su puesta en marcha.

El programa ha trabajado ámbitos como el impacto social, el liderazgo, la implementación, la comunicación y la capacidad de generar alianzas. La primera convocatoria recibió 31 candidaturas, de las que 26 fueron consideradas aptas y diez equipos resultaron seleccionados para participar en el proceso de formación y acompañamiento.

Durante la jornada se dieron a conocer las cuatro iniciativas seleccionadas para continuar desarrollando sus propuestas: Algas, de Ismail Benbdelkhalek y Alejandro Serrano Ruibal (Universidad a Distancia de Madrid), busca transformar residuos de algas de sargazo en gas para generar electricidad; Dríades, de Ana Gallego, Silvia Prieto y Blanca Sanz (Universidad Politécnica de Madrid; Universidad Autónoma de Madrid), propone monitorizar espacios naturales para contribuir a su protección y conservación; EnergyLab, de Joane Carrasco y Beñat Pérez (Universidad del País Vasco), está centrado en fomentar el conocimiento energético; y Greenfil - Filtros verdes para purines, de Alba Villuendas e Ismael Ivina (CIPFP Vicente Blasco Ibáñez, Valencia), plantea una solución sostenible para el tratamiento de residuos ganaderos.

Cada proyecto recibirá una dotación de 2.500 euros, además de acompañamiento para avanzar hacia su implementación hasta abril de 2027. Este apoyo permitirá a los equipos poner a prueba sus propuestas, incorporar aprendizajes y dar nuevos pasos para convertirlas en soluciones aplicables en sus comunidades.

Al mismo tiempo, el programa reconoce el valor de los diez equipos que han decidido intervenir sobre problemas concretos y explorar nuevas respuestas desde sus ámbitos de conocimiento. Además de las presentaciones de los nueve proyectos que llegaron al evento final y presentaron sus pitches, el programa incluyó conversaciones sobre liderazgo juvenil, capacidad de acción y las dificultades que existen entre una buena idea y su implementación. En ellas se abordó la importancia de la financiación, las alianzas, el conocimiento, la regulación y la colaboración entre jóvenes, empresas, universidades, instituciones y emprendedores sociales.

Coincidiendo con el cierre de la primera edición, Fundación EDP abre, en colaboración con Ashoka España, una nueva convocatoria de Escuela de la Energía Universitarios, dirigida a equipos de jóvenes de entre 18 y 29 años.

La edición 2026-2027 seleccionará diez proyectos, que recibirán formación y acompañamiento especializado para desarrollar soluciones con impacto local. Las propuestas podrán abordar retos relacionados con la eficiencia energética, las energías renovables, la movilidad sostenible, la economía circular, la biodiversidad y la educación para el desarrollo sostenible. Las candidaturas estarán abiertas hasta el 21 de enero de 2027.

Con esta iniciativa, Fundación EDP refuerza su apuesta por la educación como motor de cambio social y por el talento joven como pieza esencial de una transición energética justa, participativa y conectada con las necesidades de los territorios.