'La Fura dels Baus', Rodrigo Cuevas, Revólver o 'Sidecars', propuestas para 2019 en el Teatro de la Laboral

Publicado 19/12/2018 13:06:55 CET

GIJÓN, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Rodrigo Cuevas, 'La Fura dels Baus', Antonio Orozco, Víctor Manuel, Sidecars o Revólver son algunas de las propuestas del Teatro de La Laboral en Gijón de cara a los próximos meses.

En este sentido, el año lo empezará el próximo 4 de enero 'Horror. El show que nunca de debió hacer', de Rodrigo Cuevas y Stage Movie -proyecto que agrupa a las compañías Ambigú Media Broadcast, Higiénico Papel Teatro, Saltantes Teatro y Teatro del Fin del Mundo-. El musical rinde homenaje a Rocky Horror Picture Show.

Por Laboral Ciudad de la Cultura pasará poco después el 11 de enero, Antonio Orozco, con la segunda temporada de su 'gira Único', y el 12 de enero '¡Ya lo digo yo!', de Dani Martínez, en el que unirá improvisación a música, efectos visuales e imitaciones.

Ya en febrero, y después de viajar por Europa, Asia y América y ser visto por más de 200.000 espectadores, el 'Carmina Burana' de 'La Fura dels Baus' llegará a Gijón con cuatro funciones, los días 1, 2 y 3 de ese mes.

Es nuevo espectáculo suma la música de Carl Orff con una puesta en escena con un cilindro de diez metros de diámetro que envuelve a los músicos y sobre el que se proyectan imágenes que ilustran la obra de principio a fin.

Más tarde, hasta el Teatro de La Laboral llegará 'Pantomima Full', el dúo cómico formado por Rober Bodegas y Alberto Casado, quienes interpretarán sus sketches en directo el 8 de febrero, mientras que al día siguiente habrá dos funciones de 'Forever, the best show about the King of Pop', la superproducción musical homenaje a Michael Jackson.

Asimismo, el cantante asturiano Víctor Manuel mostrará los nuevos temas de su álbum 'Casi nada está en su sitio', en los conciertos del 16 y del 17 de febrero.

Por los escenarios pasarán también David Broncano, Quequé e Ignatius (1, 2 y 3 de marzo); y la Film Symphony Orchestra, orquesta sinfónica líder en música de cine, que rendirá tributo al compositor John Williams (8 de marzo).

Además, 'Sidecars' presentará su cuarto disco, 'Cuestión de gravedad' (15 de marzo) y Carlos Rivera hará lo propio con 'Guerra, el 16 de marzo. Revólver, por su lado, traerán a Gijón una gira especial en la que celebrará el 25 Aniversario de 'Básico'.

Por otro lado, ya están disponibles las entradas para el concierto de Rufus Wainwright el 7 de abril, incluido en la programación de Gijón Sound Festival; para Miriam Rodríguez y su tour Contigo, el 17 de mayo; para el show Dos tontos y yo, con José Mota, Santiago Segura y Florentino Fernández, el 18 de mayo; y para Sweet California, que presenta su disco Origen, el 15 de junio.

Las localidades para los conciertos y actividades se pueden adquirir en la Recepción de Laboral Ciudad de la Cultura, en la Oficina de Información Turística de Asturias en Oviedo (CITPA) en Oviedo, en el Centro Niemeyer en Avilés, entradas.liberbank.es, en el 902 106 601 y en la red de cajeros Liberbank.