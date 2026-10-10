García Morís defiende la fuerza del PSOE asturiano y avala a Adriana Lastra para encabezar la lista al Congreso

Archivo - El secretario ejecutivo de Formación y Programas de la FSA-PSOE y diputado por Asturias en el Congreso, Roberto García Morís. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE por Asturias en el Congreso Roberto García Morís, ha asegurado este sábado que la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) va a salir "con toda la fuerza" a las elecciones generales del 29 de noviembre, con el proceso de elección de candidatos a las Cortes Generales.

En unas declaraciones a los medios, el parlamentario, que también se ha inscrito en la lista de las primarias para ser candidato al Congreso, ha explicado que la FSA-PSOE se encuentra en "pleno proceso interno" para elegir a quienes representen a los socialistas asturianos en el Congreso y el Senado. "Ahora es el momento de que los compañeros y compañeras se pronuncien participando en las distintas asambleas que se están produciendo en todas las agrupaciones", ha manifestado. En este sentido, ha remarcado la trascendencia de la cita electoral al señalar que "el país y Asturias se juegan mucho".

Preguntado sobre la elección directa de Adriana Lastra como cabeza de lista, García Morís ha explicado que este modo de proceder se lleva a cabo en diferentes federaciones socialistas, en las que los compañeros que "han jugado un papel muy relevante", encabezan las candidaturas.

A este respecto, el diputado ha respaldado la figura de Lastra recordando el bagaje de la dirigente socialista tanto en citas electorales previas como en la Cámara Baja. "Yo creo que ya se demostró en las anteriores elecciones y yo he visto también el papel que Adriana ha jugado en Madrid como portavoz del grupo parlamentario socialista, la capacidad de negociación con otros grupos", ha subrayado.