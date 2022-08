García (PSOE) defiende que el documento sobre el Plan de Movilidad no tiene "nada" que IU no conociera

GIJÓN, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, José Ramón García, ha sostenido este miércoles que el documento sobre el análisis del Plan de Movilidad remitido a IU no contiene "nada" que no se hubiese hablado en la reunión que mantuvieron ambos partidos del Gobierno de coalición.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, tras la queja del concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Aurelio Martín, a su vez portavoz de IU, por haber hecho entrega del documento al mismo tiempo a la prensa.

Martín llegó a afear a la nueva Ejecutiva local socialista de no ser "leal" y de "romper unilateralmente" el mecanismo de debate interno entre ambas formaciones.

García ha dejado claro que este documento no tiene líneas rojas y que está abierto a un objetivo, que es encontrar un acuerdo y aprobar el Plan de Movilidad.

"No estamos para generar problemas a la ciudadanía", ha recalcado el dirigente local del PSOE, quien ha adelantado que en su partido no contemplan que se apruebe "ningún documento" con el que no esté de acuerdo IU.

Ha insistido, en este aspecto, en que el texto plantea una posición que "no es cerrada ni dogmática", sino que es "ideológica". Es más, ha dejado claro que es un documento de trabajo que la alcaldesa gijonesa, Ana González, conocía.