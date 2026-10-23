Garton Ash sostiene que a Europa sería "imbatible" si practicase el 'tiquitaca'

Timothy Garton Ash - WEB DE LA FPA

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El historiador, periodista y ensayista Timothy Garton Ash, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, ha aprovechado este viernes su discurso con motivo de la ceremonia de entrega de los galardones para hacer un símil futbolístico y referirse a la necesidad de que Europa practique el 'tiquitaca'. "Ojalá las naciones, Estados y regiones de Europa fueran capaces de hacer lo mismo, combinando, como siempre ha hecho Europa en sus mejores momentos, la diversidad y la unidad. Seríamos imbatibles", ha afirmado.

En una ceremonia en la que también estaba presente el futbolista Lionel Messi, Premio Princesa de los Deportes, Garton Ash ha comentado que no sería posible hablar en España y en presencia de un futbolista así sin mencionar el fútbol . Ese 'tiquitaca' que ha prepuesto forma parte de las recetas que ha propuesto Garton Ash para defender, reformar y ampliar una Europa "libre".

"La lección que el fútbol ofrece a Europa es que el éxito requiere tanto del genio individual como de un sofisticado trabajo en equipo. Cada jugador posee su propio talento, ya sea en defensa, en ataque o en el centro del campo, pero todos actúan como uno solo cuando despliegan ese asombroso estilo de juego español de pases rápidos, en el que todos parecen saber, de manera casi milagrosa, no solo dónde están los demás, sino dónde estarán dentro de cinco segundos", ha explicado.

Garton Ash ha dicho que todo lo conseguido desde 194 en Europa "se encuentra hoy amenazado en su propia existencia" debido a la sucesión de crisis e incertidumbres que atraviesa el continente. Durante su discurso el ensayista ha subrayado los riesgos actuales, como la Guerra de Ucrania.

Ante este escenario de inestabilidad, ha enfatizado la importancia del relevo generacional y ha expresado que "el futuro tanto de Europa como de la libertad dependerá cada vez más de su generación de europeos".

Para hacer frente a los retos presentes y defender los valores democráticos, ha propuesto una serie de principios esenciales para las nuevas generaciones. En este sentido, ha remarcado la prioridad de cultivar "un compromiso profundo con la búsqueda de la verdad, sustentado en el examen crítico de las pruebas y en hechos contrastados".

Al mismo tiempo, el intelectual ha hecho un llamamiento para contrarrestar la desinformación en un entorno digital cada vez más complejo. A este respecto, ha señalado que "hoy nos estamos adentrando probablemente en un periodo semejante, en el que las redes sociales, la inteligencia artificial, las potencias hostiles y algunas personas en puestos de poder interpretan otra vasta sinfonía de engaños".

Garton Ash es reconocido como uno de los principales expertos en la transformación de Europa en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, principalmente en los países de Europa central y del este, y uno de los más lúcidos analistas de la historia reciente del Viejo Continente.

Además de temas como la libertad, la democracia y los derechos humanos, su obra abarca asuntos de política global y relaciones internacionales, lo que le ha permitido desarrollar un enfoque multidisciplinar que une historia, ciencia política y periodismo.

Nacido en Londres (Reino Unido, 12 de julio de 1955), Timothy Garton Ash se licenció en Historia Moderna en el Exeter College de la Universidad de Oxford en 1977. Comenzó en la docencia en 1986, siempre en Oxford, donde es profesor de Estudios Europeos desde 2004 y profesor Isaiah Berlin en el St. Antony's College. Es, además, miembro principal en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford.

Historiador, periodista y ensayista, Garton Ash es reconocido como uno de los principales expertos en la transformación de Europa en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI, principalmente en los países de Europa central y del este, y uno de los más lúcidos analistas de la historia reciente del Viejo Continente. Además de temas como la libertad, la democracia y los derechos humanos, su obra abarca asuntos de política global y relaciones internacionales, lo que le ha permitido desarrollar un enfoque multidisciplinar que une historia, ciencia política y periodismo. Los especialistas destacan su combinación de un profundo análisis intelectual con el uso de un lenguaje sencillo y fresco que responde tanto a las exigencias del mundo académico como al lector general interesado.

Tras estudiar Historia Moderna en Oxford, su investigación sobre la resistencia alemana a Hitler le hizo mudarse temporalmente a Berlín, donde vivió, tanto en la mitad occidental como en la oriental. A lo largo de los años ochenta, narró y analizó el fin del comunismo en distintos países de Europa central, escribiendo para publicaciones como The New York Review of Books, The Independent, The Times y The Spectator. Fue editor extranjero de este último y escritor editorial sobre asuntos de Europa central para The Times y columnista sobre asuntos exteriores en The Independent.

Condecorado con la Orden del Mérito en Alemania, Polonia y la República Checa y la Orden de San Miguel y San Jorge del Reino Unido, Garton Ash es doctor honoris causa por cinco universidades europeas y miembro de la Royal Society of Literature, de la Royal Historical Society y la Royal Society of Arts del Reino Unido, y de la Academia de Ciencias de Berlín-Brandeburgo, entre otras instituciones. Ha recibido numerosos galardones a lo largo de su carrera, entre los que destacan el Premio Somerset Maugham (Reino Unido, 1984), el Prix Européen de l'Essai (Francia, 1989), el Memorial Imre Nagy (Hungría, 1989), el Premio Hoffmann von Fallersleben (Alemania, 2002), el Premio Orwell de Periodismo (Reino Unido, 2006) y el Premio Carlomagno (Alemania, 2017).