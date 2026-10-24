La gasolinera más económica para repostar diésel este sábado en Asturias, en El Entrego

Mangueras de un surtidor de combustible - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio más económico este sábado 24 de octubre para repostar gasóleo A habitual se encuentra en El Entrego, en el municipio de San Martín del Rey Aurelio. Concretamente se paga 1,769 euros por litro de carburante en los surtidores ubicados en el punto kilométrico 47 de la AS-17.

El precio asciende a 1,799 euros en gasolineras de Pola de Siero, concretamente en Bobes, Granda, Meres, Lugones y la salida 456 de la A-8. También en el Polígon Espíritu Santo, en Oviedo, y en el polígono Curiscada, en Tineo, según los últimos datos recogidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

En cuanto a otro de los combustibles habituales entre los conductores, el de la gasolina 95 E5, el precio más económico se encuentra también en El Entrego, a 1,659 euros el litro de carburante. Un poco superior es lo que se paga en Corvera, en Sama de Abajo, a 1,689 euros el litro.