Gázquez afirma que sólo un gobierno del PP puede revertir la situación económica e industrial de Asturias

Publicado 21/10/2019 14:06:44 CET

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP por Asturias a las próximas elecciones del 10 de noviembre, Paloma Gázquez, ha criticado este lunes en rueda de prensa la política económica e industrial del PSOE y ha indicado que sólo un cambio de Gobierno puede revertir la situación que atraviesa la región.

"El próximo 10 de noviembre hay que apostar por un PP que ayude a la industria asturiana. Hablamos de 4.800 empleos perdidos en la industria de la región, de precios de energía inasumibles para los grandes consumidores y de municipios con situaciones dramáticas en las empresas que allí se asientan", ha manifestado la candidata del PP.

Gázquez ha manifestado que la política industrial no deja de ser un reflejo de la política económica y ha destacado que la incertidumbre de un Gobierno en funciones, los altos impuestos de España y más de Asturias con una elevadísima presión fiscal hacen que los inversores no se fijen en nuestra región.

"Tampoco entendemos la política medioambiental de Pedro Sáncjez o los ataques al diésel como se está haciendo porque es inaceptable para las clases medias", ha dicho la candidata del PP que ha estado acompañada por representantes del partido en los municipios que más sufren esa desindustrialización como son Gijón, Avilés o Langreo.

Así, el portavoz del PP de Gijón, Alberto López Asenjo, ha denunciado que todos los planes previstos para Gijón están parados --plan de vías, autopista del mar...--. "No sabemos si desde el PSOE no hay capacidad, no hay interés o no hay voluntad. Estamos ya desindustrializando todo nuestro tejido productivo con la pérdida del talento de la gente joven, Gijón ya tiene unas tasas preocupantes".

Por su parte la edil del PP en Avilés, Esther Llamazares, ha manifestado que en el municipio avilesino los grandes proyectos también están "en un cajón" desde que Mariano Rajoy dejó de gobernar.

Llamazares se ha referido también al cierre de Baterías que deja claro que no ha habido ninguna previsión para ese suelo que queda libre en el municipio y para atraer nueva industria a los mismos.

La portavoz del PP en Langreo María Antonia García, ha destacado que la pasividad del PSOE no es algo nuevo y es algo que en su municipio vienen sufriendo. El cierre de Lada o la marcha de Vesuvius son a su juicio "los frutos de esa intención de ser los abanderados de esas economías verdes".

APOYO A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD EN CATALUÑA

Por otra parte Paloma Gázquez ha querido mostrar el apoyo del PP de Asturias a los policías y los agentes del resto de cuerpos y fuerzas de Seguridad desplazados a Cataluña.

"Venimos de una concentración delante de la sede de la Policía en Oviedo para apoyar a los compañeros destinados a Cataluña, porque la situación que están sufriendo es absolutamente lamentable", ha dicho la candidata del PP por Asturias.

Gázquez ha indicado que desde el PP asturiano quieren trasladar a los agentes no sólo apoyo sino también el cariño porque lo que están viviendo "no se puede soportar y es propio de una situación de película".