Gijón: Aprobadas en Pleno dos Declaraciones, a favor de las mujeres rurales y por el Día del Cáncer de Mama Metastásico

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, preside el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno , dos Declaraciones Institucionales, con motivo del Día Mundial del Cáncer Metastásico (13 de octubre), con el apoyo de todos los grupos, y otra por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, sin el voto de Vox.

En el primer caso, el Ayuntamiento se adhiere a la Declaración impulsada por la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) y "se suma a la voz de las personas con cáncer de mama metastásico, a quienes les falta tiempo, tiempo que con investigación, con acceso a los avances, con una atención que les permita participar y con sistemas capaces de responder a la realidad de sus vidas".

El Ayuntamiento, asimismo, reconoce que esa voz vuelve a convertirse en este Día Mundial "en la herramienta para transformar la realidad actual y hace solo lema de esta jornada: 'Juntas cambiamos la meta. La meta es vivir'".

En el texto expositivo, además, se ha llamado la atención sobre la importancia de invertir en investigación, ya que es "invertir en salud colectiva".

También se ha visto necesario garantizar un acceso "ágil y equitativo" a los avances con beneficio demostrado para las personas con cáncer de mama y metastásico, independientemente del territorio de residencia.

Eso sí, se ha recalcado que disponer de nuevos tratamientos no es suficiente, sino que debe conseguir que se traduzcan oportunidades reales para quienes pueden beneficiarse de él.

Se ha abogado, asimismo, por una oncología "cada vez más personalizada". "Conocer y comprender la propia enfermedad, las características que pueden condicionar un tratamiento y las opciones disponibles", se ha remarcado.

Además, han considerado necesario que los sistemas de protección social respondan a la realidad de convivir con un estadio 4. "La enfermedad, los tratamientos y sus efectos pueden tener un impacto físico, cognitivo, emocional, social y laboral", se ha advertido.

Por eso, han defendido criterios de valoración "claros y actualizados", capaces de valorar adecuadamente la situación funcional individual y las consecuencias reales de la enfermedad y los tratamientos.

Se ha incidido, asimismo, en que AECMM es una asociación formada y liderada por pacientes y se ha agregado que su experiencia no sustituye al conocimiento científico, pero permite identificar necesidades, plantear preguntas y aportar una perspectiva imprescindible en las decisiones sanitarias, científicas y sociales que afectan a sus vidas.

"Cambiar la realidad del cáncer requiere investigación, profesionales sanitarios, administraciones, empresas, organizaciones de pacientes y una sociedad comprometida", se ha apuntado.

"Cada parte tiene responsabilidades diferentes, pero avanzar requiere la implicación de todas, porque detrás de cada tratamiento, de cada decisión y de cada avance hay una vida que quiere seguir siendo vivida", se ha alertado.

MUJERES RURALES

Respecto a la segunda es la declaración institucional del Pleno del Ayuntamiento, con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, ha reiterado su compromiso con unas entidades locales que sitúan la igualdad entre mujeres y hombres como un principio irrenunciable de la acción pública.

"Reconocer y apoyar a las mujeres rurales significa fortalecer nuestros municipios, avanzar hacia un desarrollo territorial más equilibrado y contribuir, desde el ámbito local, a construir comunidades más justas, cohesionadas y con mayores oportunidades para todas las personas", se ha remarcado.

Para el Pleno, deben promoverse medidas en favor de la autonomía económica de las mujeres rurales y garantizar su acceso a los servicios públicos, su participación en las decisiones y unas condiciones de vida y trabajo dignas.

"Las mujeres rurales desempeñan un papel imprescindible en el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de nuestros municipios", se ha reivindicado.

A mayores, se ha afirmado que son ellas "quienes mantienen vivos nuestros pueblos, agentes clave en la transición ecológica, en la innovación agroalimentaria, en el emprendimiento local y en la sostenibilidad de los territorios".

También se ha apuntado que las entidades locales, como administración más cercana a la ciudadanía, desempeñan un papel esencial para garantizar la igualdad de oportunidades en el medio rural.

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural constituye, además, un elemento esencial para avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Se ha señalado, también, que la dispersión geográfica, el aislamiento, las dificultades de movilidad y la menor disponibilidad de recursos especializados pueden dificultar el acceso a la protección y a la atención.

El Ayuntamiento ha remarcado que, en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las administraciones competentes deben garantizar recursos accesibles, atención especializada, confidencialidad, acompañamiento y coordinación institucional, también en los municipios pequeños.

En este sentido, se ha puesto en valor la trayectoria de entidades como Afammer y Fademur, que desde hace décadas desarrollan una labor de representación, sensibilización, formación, impulso del emprendimiento y defensa de los derechos de las mujeres que viven y trabajan en nuestros pueblos. De igual modo, reconoce la labor del conjunto de asociaciones, colectivos y organizaciones de mujeres rurales.

"La igualdad efectiva entre mujeres y hombres constituye una condición indispensable para afrontar el reto demográfico, fortalecer la cohesión territorial y construir municipios más dinámicos, inclusivos y sostenibles", han advertido.

De ahí que, entre otras medidas, el Ayuntamiento promoverá la incorporación de la perspectiva de género en las políticas locales relacionadas con el desarrollo rural, el empleo, el emprendimiento, la vivienda, la movilidad, la digitalización, los cuidados y el reto demográfico.

También impulsará el reconocimiento y la visibilización de la contribución de las mujeres rurales al desarrollo económico, social, cultural y comunitario de nuestros municipios.

Además, favorecerá la difusión de los instrumentos que contribuyen al reconocimiento jurídico, económico y social del trabajo de las mujeres en el sector agrario.

Respaldará, unido a ello, actuaciones dirigidas a fomentar el emprendimiento femenino, la innovación, la formación, el liderazgo y el relevo generacional en el medio rural, prestando especial atención a las mujeres jóvenes.

Defenderá, en colaboración con las administraciones competentes, la necesidad de garantizar servicios públicos de calidad, conectividad digital, movilidad, vivienda y recursos suficientes que permitan desarrollar proyectos de vida en igualdad de oportunidades en el medio rural.

Continuará, asimismo, impulsando actuaciones de sensibilización, prevención, coordinación institucional y mejora del acceso a los recursos destinados a combatir todas las formas de violencia contra las mujeres.

También favorecerá la participación de las mujeres en los órganos de representación política, económica y social, promoviendo su presencia en los espacios de decisión de la vida local.

Se reforzará la colaboración con otras administraciones y organizaciones representativas de las mujeres rurales y el conjunto de agentes sociales y económicos para avanzar en políticas públicas que contribuyan a la igualdad de oportunidades y al desarrollo sostenible del medio rural.