Gijón: El aumento de personal en Policía Local y Bomberos incrementa el presupuesto de Seguridad para 2027

La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gijón, Nuria Bravo, junto a su equipo directivo, presenta los presupuestos de sus áreas para 2027. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Gijón, Nuria Bravo, ha presentado este martes el presupuesto de su Concejalía para 2027, que asciende a 28.422.500 euros.

Bravo, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que, el gasto corriente en la Policía local es de 1.397.000 euros, que irá destinado a los arrendamientos de coches, motos, drones y todo lo que conlleva asociado este sistema, como combustibles, mantenimientos y cursos, así como vestuario, mantenimiento de las cámaras de la zona rural y mantenimiento de los sistemas de seguridad.

En cuestión a inversiones, disponen de 135.000 euros, que irá para la adquisición de nuevos cars para el Parque Infantil de Tráfico, para nuevos cascos y pistolas para la incorporación de nuevos agentes, se comprarán, también, defensas, cámaras personales, pistolas Taser, un perro y un nuevo software de gestión de accidentes. Todo ello, con el personal, suma un presupuesto de 20.263.400 euros.

Referente al Servicio de prevención, extinción de incendios y salvamentos, el gasto corriente es de 494.600 euros, que se destinarán a las revisiones de los equipos, al mantenimiento de maquinaria y vehículos, al carburante, al vestuario, al material técnico y también al mantenimiento de un software de gestión y el mantenimiento del centro de control, de los tres puestos del centro de control que tenemos.

En cuestión de inversiones, dedicarán 510.000 euros a, entre otras cosas, los trajes de intervención y equipamiento de prevención de riesgos laborales. También figura la primera anualidad de un vehículo forestal que se va a adquirir y también una furgoneta para el transporte de efectivos. En total, el servicio de Bomberos, incluido el personal, tendrá en 2027 un total de 6.852.100 euros.

En Salvamento de Playas, en gasto corriente se ha asignado 368.200 euros, que se destinará a alquiler de casetas, instalación de las torretas, combustible, vestuario, asistencia médica en playas, ambulancia y contratos como el de megafonía.

Respecto a la inversión, con una partida de 50.000 euros, ha señalado que se adquirirán emisoras, material de salvamento y elementos de megafonía para la playa de Poniente. Todo ello, incluido el personal, da un presupuesto de 1.241.600 euros.

Referente a Protección Civil, si bien no tiene gasto de personal por ser voluntarios, tendrá asignado un gasto corriente de 41.400 euros destinados al renting de una furgoneta, al vestuario, a formación y al seguro de accidentes. Para inversiones, ha explicado que se adquirirá un coche propio, con una partida de 24.000 euros, para dejar atrás el renting que tenían. El presupuesto total en Protección Civil es de 65.400 euros.

Preguntada por el nuevo parque de Bomberos, ha señalado que se incluye la partida en la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales. Dicho esto, ha avanzado que hay para ello asignados 490.000 euros para el año que viene. También ha indicado que se está terminando el anteproyecto y empezarán con las asistencias técnicas están para hacer el proyecto de ejecución, de cara a que se pueda licitar el verano próximo.