Foro pide un protocolo de cierre del aparcamiento de El Molinón sin perjudicar a los negocios del estadio

El portavoz del Grupo Municipal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador, llevará al Pleno del próximo mes de marzo una proposición con la que busca, entre otras cosas, instar al Equipo de Gobierno a establecer, en el marco de la Junta Local de Seguridad, un protocolo de seguridad sobre el aparcamiento de El Molinón.

En concreto, se pide delimitar con claridad las horas de desalojo del mismo con razón de la celebración de partidos en el estadio, de forma que se limiten a las de la jornada del encuentro; y que permita tanto cumplir con las medidas de seguridad preceptivas, como la actividad normal y el tránsito necesario para los negocios instalados en los bajos de El Molinón.

Así lo ha anunciado con motivo de su reunión con responsables de los establecimientos ubicados en los bajos del estadio, acompañado de otros representantes de Foro.

La iniciativa también solicita proceder, a la mayor brevedad, a la instalación de paneles digitales informativos en los que se informe de los días y horas en las que el aparcamiento debe estar vacío con motivo de la celebración de partidos.

Además, se quiere que se den las órdenes oportunas a la Policía Local para que los desalojos y cortes de calle que se produzcan por la celebración de partidos obedezcan a una dinámica de "predictibilidad, homogeneidad y unidad de criterio", evitando en la medida de lo posible el perjuicio que supone a los negocios instalados en los bajos del estadio.

De acuerdo al escrito de la proposición plenaria, Foro señala que no obedece al sentido común que unas veces se cierre el aparcamiento 48 horas antes del encuentro, otras 36 horas, y otras en ese intervalo.

"Tiempos, todos ellos, que se consideran muy superiores a los que deberían ser imprescindibles para garantizar la seguridad (en este caso, la exigencia de que el aparcamiento esté vacío el día del encuentro)", opina Foro, que llama la atención sobre el impacto en los negocios de los bajos de El Molinón.

Asimismo, sostienen, sobre el corte de las calles aledañas al estadio, que "parece lógico que no compromete a la seguridad del partido que vehículos de carga, repartidores o particulares en carga y descarga puedan transitar hacia o desde los locales, sin estacionar".

"Sin embargo, que los locales no puedan recibir mercancía o despachar pedidos de reparto porque los vehículos correspondientes no se pueden acercar lo suficiente, resulta de poco sentido común, y un perjuicio excesivo para los negocios que no aporta ningún beneficio a la seguridad", advierten.

Según Foro, los datos de estos negocios demuestran que la actividad comercial cae entre un 40 y un 50 por ciento los días durante los que está cortado el tráfico y cerrado el aparcamiento, lo que consideran un impacto "excesivo" que se podría evitar simplemente permitiendo el tránsito (que no el estacionamiento), y cerrándolo solo en el período imprescindible para el acceso y la salida de la afición del estadio. De esa manera, se ha conseguido que un partido de fútbol profesional pase de ser un impulso a las ventas de los negocios a un gran lastre.

Estas medidas obedecen al más elemental sentido común, y permiten a los negocios ubicados en los bajos desarrollar su actividad de una manera normal en los días previos a los encuentros, sin perjudicar las medidas de seguridad necesarias y exigidas por las autoridades competentes para la celebración de los partidos.

Además, estas mejoras que planteamos también producirían un evidente beneficio a los vecinos de El Bibio que ya se han visto perjudicados por las decisiones en materia de movilidad adoptadas por el equipo de gobierno, como el cierre de la avenida de El Molinón".