García (PSOE), sobre Pumariega, lamenta que la ciudad vaya a tener otra representante "a tiempo parcial"

Archivo - Monchu García, secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón, Monchu García, ha cuestionado la designación de la vicealcaldesa Ángela Pumariega como cabeza la lista al Congreso de los Diputados por el Partido Popular en las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

García, en este sentido, ha puesto en duda que la 'popular' pueda atender adecuadamente todas las responsabilidades que implican los cargos que acumula, como diputada nacional --en caso de ser elegida-- y vicealcaldesa de Gijón, y ha lamentado que el Gobierno local vuelva a estar gestionado "a tiempo parcial".

"A Carmen Moriyón casi no le queda tiempo para compatibilizar su cargo de alcaldesa y su trabajo en la sanidad privada", ha recalcado el dirigente socialista local, según una nota de prensa del PSOE gijonés. "Ahora la vicealcaldesa Ángela Pumariega tendrá nuevos compromisos en Madrid a los que hay que sumar sus actividades privadas", ha remarcado.

Se ha preguntado, por ello, cómo va a poder atender a tantas obligaciones, al tener que estar "tres días a la semana en Madrid, irse de regatas y, además, ejercer de vicealcaldesa".

"Ángela Pumariega no se queda por Gijón, se queda para no meter en un lío a Carmen Moriyón y esta designación se enmarca en los acuerdos que están alcanzando Foro y el PP", ha opinado.

"El PP le deja vía libre a Carmen Moriyón para que encabece la lista única de las derechas a la Alcaldía; después de sujetarle la carpeta durante estos años, esta operación supondrá la estocada definitiva de Foro al Partido Popular", ha considerado García.