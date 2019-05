Gijón.- IU-IAS propone "un plan para modernizar en cuatro años todos los equipamientos deportivos municipales"

Publicado 21/05/2019 16:25:27 CET

GIJÓN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Xixón por la Izquierda (IU-IAS), Aurelio Martín, ha propuesto este martes el desarrollo de "un plan para modernizar en cuatro años todos los equipamientos deportivos municipales que no solo acusan el paso del tiempo sino, y, sobre todo, el de un Gobierno de derechas que no ha querido o no ha sabido mantenerlos", ha asegurado.

Así lo ha indicado, según una nota de prensa de la coalición, tras la reunión, junto a Víctor Martínez, número 13 de la candidatura, con la Asociación de Clubes de Fútbol Base de Gijón.

En este sentido, ha recordado cómo "las humedades, cuando no las goteras, las ventanas rotas y toda una serie de desperfectos han sido una constante en piscinas, campos de fútbol y polideportivos a lo largo de estos últimos cuatro años, sin que el Gobierno de Foro les diera solución", según él.

El candidato considera necesaria una "intervención de choque que ponga freno rápidamente al deterioro que sufren los equipamientos deportivos municipales".

Junto a ello, Martín ha apostado por ejecutar las obras pendientes, como las del Gijón Industrial o el campo de fútbol femenino" y por estudiar "nuevos equipamientos en barrios con necesidades en esta materia".

Otras propuestas son introducir una gestión energética eficiente en las instalaciones, mantener su carácter público, apostar por la promoción del deporte escolar y del deporte base, establecer una línea de apoyo y financiación específica al deporte femenino, y facilitar el acceso a la práctica deportiva a personas con diversidad funcional.

Martínez, por su lado, ha comprometido el apoyo de Xixón por la Izquierda para, a partir del próximo 26 de mayo, "diseñar un nuevo sistema de reparto de las subvenciones entre los clubes del fútbol base".

También prometen establecer "una mayor colaboración del Ayuntamiento en el mantenimiento de los campos que permita a los clubes que los gestionan abaratar los costes", así como "asumir desde el Patronato Deportivo Municipal el seguro principal de las instalaciones".