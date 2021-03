Gijón.- Podemos-Equo pide conocer el plan de vacunación de migrantes en situación irregular

GIJÓN, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Podemos-Equo Xixón en el Ayuntamiento de Gijón, Juan Chaves, ha avanzado este martes que preguntará acerca del plan para sumar a la campaña de vacunación contra la COVID-19 a las personas migrantes en situación irregular en el país y que vivan en el municipio gijonés.

"Es algo absolutamente necesario tanto para la lucha contra el virus como para garantizar el carácter universal de la Sanidad Pública", ha indicado Chaves, según una nota de prensa de la coalición morada y verde.

Para él, la invisibilidad de estas personas, que al no tener papeles en teoría no aparecen en bases de datos y que no están dados de alta en el sistema de Salud de su correspondiente comunidad, añade una dificultad extra al proceso.

Por eso, el edil cree que la estrategia para la vacunación de este colectivo requiere de "planes concretos y recomendaciones específicas", ha señalado.

A este respecto, preguntará en la Comisión de Servicios Sociales si el Equipo de Gobierno ha tenido en cuenta ya esta situación y qué medidas tiene previstas, tanto Ayuntamiento como Principado, para sumar al colectivo a la campaña de vacunación.

Este ha recordado que en la estrategia de vacunación diseñada por el Ministerio de Sanidad y consensuada con todas las comunidades autónomas se garantiza la vacuna a todos los residentes en España, incluidas las personas migrantes en situación administrativa irregular.