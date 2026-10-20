Gijón: El presupuesto de Educación de 2027 cubrirá la subida el comedor escolar en alumnos becadas

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda (izda), presenta los presupuestos de sus áreas para 2027. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, ha presentado este martes los presupuestos de su Concejalía y el Patronato Deportivo Municipal (PDM) para 2027, que asciende a 26.965.900 euros.

Pañeda, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado que, en el caso del área de Educación, el presupuesto es de 5.844.100 euros, con un incremento de un 10,9 por ciento respecto al presente año, mientras que el PDM y área deportiva de la Concejalía, con más de 21,1 millones de euros, crece un 10,3 por ciento.

Ha matizado, eso sí, que hay inversiones en instalaciones deportivas o de centros educativos que se incluyen en los presupuestos de la Concejalía de Infraestructuras y no en la suya.

El edil ha explicado que las ayudas y becas escolares ocupan un lugar central de su Concejalía, a lo que ha abogado por que ningún niño se puede quedar atrás por problemas económicos.

En el caso de las becas comedor, ha explicado que con el cambio al modelo de cocina de línea caliente que empezará el próximo mes de enero, el precio sube a 116,40 euros mensuales. "Es un precio de mercado completamente asumible", ha defendido, a lo que lo ha comparado con otros municipios asturianos con precios algo superiores.

Con independencia de ello, ha tranquilizado a las familias que tienen beca completa para decir que está no va a alterarse y se mantendrá como está, mientras que los que estén al 50 o al 100 por ciento abonarán ese porcentaje del nuevo precio. Habrá, en este sentido, 3,5 millones de euros para becas, con un incremento incluido por este motivo.

Asimismo, se ha decidido amortiguar las subidas, por lo que se va a reducir en 20 euros por comensal a familias no becadas que soliciten ayuda temprana con desayuno, de forma que el precio mensual sería de 32 euros. Se incluye una cláusula, además, para que se preste el servicio aunque no se llegue a la ratio mínima.

Respecto a las escuelas infantiles de cero a tres años, ha apuntado que, a la espera de que se integren en la Red de Escuelines del Principado, se destinan 1,3 millones de euros, un 7,44 por ciento más que en 2026. Asimismo, se dedicarán 190.000 euros para las ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar.

Otras partidas de la Concejalía son las referentes a Mercaplana, 10.000 euros para el programa de Intercambio de Libros y otros 10.000 para actividades de divulgación científica y premios. A esto se suman 120.000 euros para la UNED y 549.000 euros del convenio con la Universidad de Oviedo, que incorpora las actividades en el Planetario y becas para alumnos desplazados.

En cuanto al PDM, el edil ha resaltado que el presupuesto crece unos dos millones de euros respecto al presente año y ha destacado el apoyo a los clubes y al fomento de la actividad física.

En este sentido, ha señalado que la principal partida es la destinada a bienes y servicios, que suma 12.460.000 euros y supone un 59 por ciento del valor del presupuesto. Se incluyen aquí contratos que garantizan el funcionamiento diario de la red extensa de instalaciones municipales.

Ha destacado, como ejemplo, los 3,7 millones de euros que se destinarán al servicio de limpieza, mantenimiento y control de accesos; 1,3 millones para socorrismo y actividades acuáticas; algo más de un millón al mantenimiento de los campos de golf de la Lloreda y El Tragamón; y 930.000 euros en suministros de energía y gas.

Los gastos de personal, por otra parte, contarán con 5.251.000 euros, que supone, aproximadamente, un 25 por ciento del presupuesto del Patronato. Pañeda ha señalado que, en este capítulo, también están trabajando para reforzar la estructura técnica del PDM y mejorar su capacidad de gestión.

En el ámbito de apoyo a los clubes y deporte base, las subvenciones deportivas para este 2027 alcanzarán 2.417.000 euros, lo que representa un 11,44 por ciento más respecto al ejercicio anterior. Dentro de este apartado, ha señalado que mantienen las diez líneas de ayudas.

Además, tienen varias convocatorias que incrementarán sus cuantías, especialmente, las destinadas al deporte base, como las referentes a los proyectos deportivos de competición oficial, escuelas deportivas y competición en edad escolar.

De igual manera, se va a reforzar el apoyo a los clubes de alto nivel. En este caso, han actualizado al alza prácticamente todos los convenios, de un total de 17 y con un importe de 513.000 euros, es decir, 46.000 euros más (+10%).

En cuanto a las inversiones en instalaciones deportivas, el presupuesto es de casi 950.000 euros. En este caso, ha resaltado los más de 400.000 euros para el proyecto de reforma de las pistas polideportivas del complejo de la Universidad Laboral y su piscina y otra cantidad similar para el proyecto de las futuras oficinas del Patronato.

Otras inversiones son: la sustitución del césped artificial de los campos de fútbol pendientes --Llano 2000 y El Tragamón--; nuevas adquisiciones para medicina deportiva; renovación del rocódromo de Moreda; y otras mejoras más pequeñas como megafonía, porterías, canastas o pequeño material.

Unido a todo ello, ha recordado la aprobación reciente de una modificación presupuestaria, por importe de 345.000 euros, para acometer otras actuaciones como el velódromo de Las Mestas, la reparación de la cubierta del complejo deportivo de La Calzada y de La Camocha o la adquisición de una nueva deshumectadora para la piscina de La Calzada.

Al margen de ello, Pañeda ha puesto en valor que 10.500 usuarios mensuales participan en las actividades y la programación deportiva municipal, a lo que ha mostrado su disposición a que esta cifra suba, incorporando nuevas actividades, sobre todo aquellas que facilitan la conciliación. Un programa deportivo del que ha destacado que recibirá este próximo miércoles, en Valladolid, el premio otorgado por Smart Cities a Gijón.

En cuanto a los grandes acontecimientos deportivos, ha asegurado que Gijón está preparada para ello y ha citado que, en 2027, volverá a acoger el Concurso Hípico Internacional, el Premier Padel en marzo de 2027 y otros eventos como la Media Maratón, y deportes como ciclocross, judo, kárate o béisbol. "Para todos los gustos y para todas las edades", ha resaltado.