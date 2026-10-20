Gijón: El presupuesto de Tráfico y Movilidad sube hasta los 22,5 millones de euros en 2027

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, presenta los presupuestos de su Concejalía para 2027. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón, Pelayo Barcia, ha presentado este martes el presupuesto de su Concejalía para 2027, que suma 22.584.900 euros.

Barcia, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha señalado que Ordenación del Tráfico contará con 3.947.400 euros (+7.35%), Movilidad Urbana con 1.117.800 euros (-2,96 %) y Transporte Terrestre con 17.459.700 euros (+4,48 %).

Más en detalle, ha señalado que, en ordenación al tráfico, se han presupuestado 2.803.200 euros en mantenimiento semafórico, mientras que dispone de 508.200 euros en inversiones relacionadas con nuevos semáforos, así como renovaciones.

En movilidad urbana, contará con 555.200 euros para el mantenimiento del servicio de bicicletas en el año 2027. A esto hay que sumar una partida de 270.000 euros que hay reservado para el contrato de gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) cuando esté en marcha. Eso sí, ha matizado, sobre esto último, que el año que viene solo se va a actuar a nivel informativo en esta ZBE de La Calzada.

Sobre la transferencia municipal a Emtusa, Barcia ha incidido en que, con ese dinero, se consigue llevar líneas de autobús donde estas son deficitarias, así como que los menores de 17 años viajen gratis y que, prácticamente, más del 95 por ciento de los pasajeros viajen "de una manera u otra bonificada", ha destacado.

En el capítulo de inversiones, hay presupuestados 223.000 euros por parte del Ayuntamiento para la compra de un microbus, si bien Emtusa, con fondos propios, financia hasta 14,5 millones de euros para la compra de nueve autobuses rígidos eléctricos, con sus nuevos sistemas de carga y contra incendios, y 15 articulados híbridos. En total, 26 vehículos, al que hay que sumar el microbus.

Barcia ha aprovechado para poner en valor que, en este mandato, habrán sido 46 los autobuses comprados, además del incremento de conductores que se han contratado.