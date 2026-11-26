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GIJÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El área de Protección y Bienestar Animal de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón ha obtenido una subvención de 32.000 euros de la Dirección General de Derechos de los Animales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, destinada a reforzar la gestión ética de las colonias felinas del concejo.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la financiación permitirá desarrollar durante 2027 un proyecto específico de refuerzo sanitario para gatos comunitarios enfermos o heridos, que incluirá actuaciones de diagnóstico avanzado, hospitalización, cirugía, pruebas diagnósticas y otros tratamientos veterinarios especializados.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 40.000 euros, de los que 32.000 euros proceden de la financiación estatal y los 8.000 euros restantes serán aportados por el Ayuntamiento.

Esta nueva iniciativa complementa el trabajo que Gijón viene desarrollando a través de su Plan CER (Captura, Esterilización y Retorno), que dispone desde 2025 de una dotación municipal anual de 100.000 euros para el control poblacional de las colonias felinas mediante la captura, esterilización, identificación con microchip, desparasitación y retorno de los animales a su entorno.

A estos recursos se suma el servicio de atención veterinaria especializada, prestado desde 2026 por el Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias, que cuenta con una dotación municipal específica de 25.000 euros.

El concejal delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha destacado que "esta subvención nos permite dar un paso más en nuestro compromiso con el bienestar animal, atendiendo también a los gatos comunitarios enfermos o heridos que necesitan tratamientos para garantizar la salubridad del espacio público".

Asimismo, ha resaltado que "Gijón viene realizando un importante esfuerzo para en el que hemos pasado de un plan CER de 15.000 euros a los 99.900 euros actuales, a los cuales sumamos los 25.000 euros del convenio con el Colegio de Veterinarios, que también hemos duplicado".

Por ello, ha incidido en que, si a ello sumamos estos 32.000 euros, el resultado es un presupuesto que "multiplica por diez el que contábamos en 2023, hasta alcanzar los 165.000 euros".

Pintueles también ha recordado que el presupuesto en Bienestar Animal ha pasado en estos años de los 327.100 euros a los 470.900 actuales, que junto con los trabajos de reforma integral del Centro de Protección Animal de Serín, superarán los 830.000 euros en este ejercicio.

"Con este cambio de modelo e incremento de los recursos presupuestarios, no solo pretendemos dar solución a las carencias detectadas, sino apostar por un sistema profesional y eficaz que garantice la salubridad del espacio público al tiempo que se vela por el bienestar animal y la convivencia", ha añadido.

UN PLAN CER CONSOLIDADO

Unido a ello, se ha señalado que Gijón cuenta actualmente con un censo de 205 colonias felinas y una población estimada de 2.075 gatos comunitarios.

La identificación geográfica de estos espacios permite organizar y planificar las intervenciones, así como realizar un seguimiento de las actuaciones.

En el marco del proyecto presentado a la convocatoria estatal, el Ayuntamiento prevé la esterilización de al menos 500 gatos comunitarios y la identificación mediante microchip de un mínimo de otros 500 animales.

La subvención concedida permitirá reforzar especialmente la dimensión sanitaria del programa, dando respuesta a aquellos casos que requieren intervenciones veterinarias de mayor complejidad. De esta manera, se complementan las actuaciones ordinarias del Plan CER con recursos adicionales para garantizar una atención más completa.