Gijón renueva las banderas EcoPlayas 2026 para San Lorenzo, Poniente y Arbeyal

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GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, recogerá este próximo jueves la renovación de las banderas EcoPlayas 2026 para las playas de San Lorenzo, Poniente y Arbeyal.

Así lo hará durante la ceremonia de entrega de estos galardones que clausurará el XXIV Congreso y Exposición Internacional de Playas, organizado por ATEGRUS en el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción (Cádiz).

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la candidatura municipal acredita la evolución del modelo de gestión de las playas mediante tres líneas de actuación: el refuerzo de los servicios de limpieza, la mejora de la accesibilidad universal y la incorporación de la investigación científica y la prevención ante nuevos riesgos ambientales.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Gijón, Rodrigo Pintueles, ha destacado que "la renovación de las banderas EcoPlayas reconoce el trabajo que estamos realizando para cuidar nuestro litoral desde una perspectiva integral".

"No se trata únicamente de mantener las playas limpias, sino también de garantizar que sean espacios accesibles para todas las personas y de incorporar nuevas herramientas para mejorar su seguridad y sostenibilidad", ha señalado.

Para el edil, este reconocimiento "avala nuestro compromiso con un litoral más limpio, accesible, seguro y sostenible, que mejora continuamente sus servicios y se anticipa a nuevos desafíos ambientales".

A este respecto, se ha indicado que el Plan Especial de Limpieza de Playas 2026 de Emulsa constituye uno de los pilares de la candidatura. El dispositivo adapta sus recursos a la afluencia de usuarios, las mareas, los temporales y la presencia de algas y otros residuos naturales, con un refuerzo específico durante la temporada de baños.

En julio, el operativo específico alcanzó los 21 trabajadores, mientras que el dispositivo de tarde sumó 41 personas durante julio y agosto para reforzar la limpieza de las zonas de ocio y hostelería próximas a los arenales.

Asimismo, se ha indicado que la limpieza mecánica mediante cribado se realiza diariamente durante la temporada de baños y cuenta con una segunda máquina en los meses de mayor actividad.

Durante 2025, Emulsa dedicó 9.122 horas de trabajo a las playas de Gijón y retiró 503.731 kilos de residuos, de los que aproximadamente 463.000 kilos correspondieron a biorresiduos, fundamentalmente algas y restos vegetales arrastrados por el mar.

"La limpieza de nuestras playas exige una planificación permanente y flexible, capaz de responder a las condiciones de cada jornada y de compatibilizar la calidad del servicio con el respeto a la dinámica natural del litoral", ha señalado Pintueles.

Accesibilidad en Poniente

En cuanto a la segunda línea de actuación, se trata del proyecto Playa Accesible de Poniente, un servicio dirigido a personas con discapacidad o movilidad reducida que facilita tanto el acceso al arenal como el disfrute del baño mediante atención personalizada y equipamientos adaptados.

Entre sus recursos, figuran vestuarios, aseos y taquillas adaptadas, pavimento podotáctil, audioplaya, sillas y muletas anfibias, información en braille y pictogramas, así como un servicio de aseo para personas ostomizadas.

El dispositivo cuenta, además, con personal formado para atender las necesidades de las personas usuarias, incluidos profesionales con conocimientos de lengua de signos.

Se ha destacado, en este caso, que, hasta el pasado 24 de agosto se habían contabilizado 2.527 asistencias, un 19,4 por ciento más que el total de toda la temporada de 2025 y un 24,1 por ciento más que en 2024. Además, se habían registrado 176 nuevas altas.

El concejal ha apuntado que la accesibilidad no puede entenderse como un complemento, sino como una parte esencial de la gestión del litoral y del compromiso del Ayuntamiento para que cualquier persona pueda disfrutar de los arenales gijoneses.

La tercera actuación destacada, según Pintueles, es el proyecto PHYSALIA Asturias 2026, impulsado para mejorar el conocimiento y la capacidad de respuesta ante la presencia de carabelas portuguesas (Physalia physalis) y otros desafíos relacionados con la seguridad de las personas usuarias de las playas.

La iniciativa se desarolla en conjunto por el Ayuntamiento de Gijón, por el BIOPARC Acuario de Gijón, el Centro Oceanográfico de Gijón del IEO-CSIC, la Universidad de Oviedo y la Autoridad Portuaria de Gijón.

El proyecto combina investigación científica, seguimiento de la especie, formación del personal, prevención y evaluación de posibles medidas de mitigación.

Durante 2026, por otro lado, se han desarrollado acciones formativas específicas para el personal de Emulsa y las primeras pruebas experimentales con barreras flotantes en entornos controlados y con condiciones progresivamente más próximas a las naturales.

Estos ensayos tienen carácter exclusivamente científico y buscan generar evidencias que permitan valorar la posible utilidad futura de estas soluciones.

"Queremos avanzar hacia una gestión que no se limite a reaccionar cuando surge un problema, sino que sea capaz de anticiparse mediante la investigación, la formación y la colaboración con las instituciones científicas", ha indicado Pintueles.