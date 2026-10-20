Gijón: Servicios Sociales refuerza su presupuesto de 2027 con dos millones de euros más

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás (en el centro), presenta el presupuesto de sus áreas para 2027. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás, ha presentado este martes el presupuesto para 2027 de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS), la Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa) y su Concejalía, que suma 42.513.300 euros

Pendás, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que este se divide en 32.593.000 euros para Servicios Sociales, gestionados por la FMSS, 8.034.700 euros para políticas de vivienda, gestionados por Emvisa y 1.884.000 euros para Cooperación al Desarrollo.

En el caso de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, el presupuesto aumentará más de un millón de euros con respecto al de 2026, a lo que ha resaltado que esa cifra es de ocho millones desde que entraron en el Gobierno (+32,61%).

Respecto al programa de atención a las personas mayores y dependientes, dispone de 14.348.500 euros, que es aproximadamente el 44 por ciento del presupuesto de la FMSS. Pendás ha incidido en que, con ello, se pretende apoyar la autonomía personal y facilitar que las personas puedan permanecer en su entorno habitual, con los cuidados que necesitan.

Asimismo, ha señalado que la partida de ayuda a domicilio, que incluye también la preparación y distribución de comidas a domicilio, asciende a 12.428.700 euros.

En el caso de la Teleasistencia, se refuerza la partida para llegar a 722.800 euros, es decir, 272.800 euros más que en 2026. Pendás ha argumentado que se ha tenido en cuenta la nueva contratación del servicio, al concluir el contrato actual. Además, las actividades para mayores dispondrán de 396.500 euros, 46.500 euros más que en el año 2026. En esta última partida se incluyen las actuaciones relacionadas contra la soledad no deseada.

Por otro lado, se destinarán al programa de inclusión un total de 7.240.000 euros, incluidos dos millones de euros para ayudas económicas de emergencia a familias que lo necesitan y un millón de euros para las ayudas a la energía.

Por otro lado, se refuerza la red de atención a personas sin hogar con una partida que alcanza los 2.719.900 euros, 100.000 euros más que en el ejercicio presente. Se destinan, también, 172.600 euros al proyecto Housing First, que financia la gestión de viviendas para personas sin hogar.

En el apartado de infancia y apoyo a las familias, corresponden al programa de Infancia y Mujer 1.669.000 euros, que incluye la intervención de los equipos de apoyo a familias, actuaciones socioeducativas y colaboración con entidades sociales.

Por otro lado, el programa específico de apoyos para la discapacidad cuenta con 671.300 euros y también el Centro Municipal de Apoyo a la Integración, con 279.300 euros.

Las actividades de discapacidad, asimismo, recibirán 234.800 euros, a lo que ha puesto de ejemplos los campamentos urbanos para infancia y juventud con discapacidad y grandes necesidades de apoyo.

Pendás ha avanzado que se abrirá un campamento más en septiembre de 2027 para poder facilitar la conciliación, la participación y el ocio y ayudar a las familias y apoyarlas en los cuidados.

El edil ha recordado, además, que desde Servicios Sociales y la FMSS se está elaborando el texto de la futura Ordenanza de accesibilidad.

Además, el programa de servicios sociales generales alcanza los 3.860.600 euros y se mantienen los 250.000 euros para las entidades sociosanitarias y los 165.000 euros para subvenciones para los centros de mayores.

En materia de vivienda, el presupuesto de 8.034.000 euros representa un incremento del 5,30 por ciento con respecto a 2026, lo que supone 404.000 euros más adicionales para las políticas de vivienda. Ha destacado, en este ámbito, que la aportación del Ayuntamiento de Gijón a Emvisa crece en 180.400 euros con respecto al año vigente.

Pendás ha explicado que el principal destino del presupuesto de Emvisa corresponde a las ayudas a la vivienda, que representa el 70 por ciento del presupuesto total de gastos, alcanzando los 4.587.200 euros.

GIJÓN CONFÍA ALQUILANDO

A este respecto, las ayudas al alquiler se llevan la mayor parte, 3.785.000 euros. El edil ha indicado que se van a lanzar dos programas completamente nuevos en 2027, uno de jóvenes y accesibilidad, dotado con 213.000 euros, y otro de convivencia intergeneracional, del que se va a hacer una prueba piloto. En el caso del programa de Gijón Confía Alquilando, este contará con 400.000 euros.

Sobre este último, Pendás ha asegurado que no se rinden en sacar adelante este programa, "a pesar de que nos ponen todas las trabas y todos los palos en las ruedas, porque las políticas de la Administración Nacional y el Gobierno Nacional, con sus decretazos y con sus historias, lo único que hacen es crear más inseguridad jurídica en los pequeños propietarios y eso a nosotros nos perjudica muchísimo", ha remarcado.

Ha adelantado, en este sentido, que revisarán sus bases para poder hacerlo "más ágil", dinamizarlo y, además, dar más información a los gijoneses y a los pequeños propietarios sobre en qué consiste.

Por otro lado, ha incidido en que han sido "ambiciosos" en el plan de inversiones para el año 2027, con 1.485.000 euros, donde lo más importante son 600.000 euros para impulsar la promoción del nuevo edificio de viviendas en el barrio de La Calzada; 450.000 euros para mejorar, adaptar la accesibilidad y habitabilidad y eficiencia energética del parque actual de viviendas; y 350.000 euros para ampliar este, con destino al alquiler social.

Referente a Cooperación al desarrollo, el presupuesto para el próximo año es de 1.884.900 euros, 12.000 euros con respecto al presente año.

Ha explicado, asimismo, que formalizarán, por primera vez, un convenio nuevo con Acnur, dotado con 25.000 euros, que trabaja con 122 millones de personas desplazadas o refugiadas en 128 países con emergencias o conflictos, en el 90% de ellos sobre el terreno.

También se ha consignado una partida de 12.000 euros para entrar en el año 2027 en el Fondo Asturiano de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, de la mano de la Agencia Asturiana de Cooperación.

Preguntado sobre el proyecto Ciudadela, ha explicado que se amplió recientemente al Natahoyo, tras su inicio en El Coto, y están previstos los pliegos para llevarlo a dos barrios más.