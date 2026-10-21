Gijón: Tabacalera centra la mayor partida de inversiones para 2027 de la Concejalía de Infraestructuras

El Concejal De Infraestructuras Urbanas Y Rurales Del Ayuntamiento De Gijón, Gilberto Villoria, Junto A La Arquitecto Jefe, Presenta El Presupuesto De Su Concejalía Para 2027. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales del Ayuntamiento de Gijón, Gilberto Villoria, ha presentado este miércoles el presupuesto de su Concejalía para 2027, que asciende a 37.329.500 euros.

De este montante, un total de 18 millones de euros son para inversiones, que registra una disminución respecto a la cuantía del presente año (25,8 millones) por la finalización de importantes obras en 2026 o porque las cuantías están presupuestadas en este ejercicio aunque se ejecuten en el próximo.

Así lo ha indicado Villoria, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, quien ha puesto de ejemplo de estas obras la urbanización de La Pecuaria (4,86 millones de euros), la construcción de la escuela infantil de cero a tres años del Llano (4,9 millones) o la reforma de los colegios de Los Campos (7,3 millones) o Rey Pelayo (2,1 millones). Todo ello suma 21,2 millones euros, a lo que ha recordado que algunos proyectos contaban con financiación europea.

También ha aludido a obras presupuestadas ya en 2026, pero con ejecución en 2027, como el Hogar de Ceares (2,17 millones), el pabellón deportivo de La Calzada ( 2,29 millones) o la playa verde del Rinconín (1,63 millones).

El capítulo de mantenimiento, por contra, aumenta un 8,36 por ciento (1,1 millones de euros más), hasta alcanzar los 14,4 millones de euros.

Villoria ha puesto en valor, asimismo, que, después del esfuerzo inversor realizado, toca cuidar lo construido, conservar nuevos equipamientos y mejorar la respuesta a las necesidades cotidianas de los vecinos.

En este sentido, ha resaltado que crece el capítulo de mantenimiento para el patrimonio municipal en un 49 por ciento, mientras que el de alumbrado público lo hace un 39 por ciento. Asimismo, sube el mantenimiento de los centros educativos un 19 por ciento en enseñanza primaria y educación especial y un 29 por ciento en lo destinado al mantenimiento de escuelas infantiles.

Respecto a las inversiones presupuestadas en 2027, ha destacado los seis millones de euros para Tabacalera. Un equipamiento que, según él, "ya está transformando Gijón".

Al tiempo, ha señalado que se destinará a la zona rural casi un millón de euros para la conservación de caminos, pavimentación y otras obras de mejora.

De igual forma, se mantienen los dos millones de euros para una nueva edición de obras de aglomerado en distintos barrios de la ciudad, a lo que ha indicado que, en breve, se licitarán otros dos millones de euros con el mismo fin.

Entre otras actuaciones destacadas, ha citado los 2,8 millones de euros para la reforma del Albergue Covadonga, cuya obra empezará "en nada", según el edil; los 400.000 euros para cerrar el proyecto del nuevo parque de Bomberos, que se estima licitar al final del próximo verano; 400.000 euros para las nuevas oficinas del Patronato Deportivo Municipal; y obras de mejora en equipamientos culturales, como el Museo del Ferrocarril, la climatización de las Termas Romanas o distintos trabajos de impermeabilización.

Por otra parte, aumentan el personal técnico y continuarán con actuaciones como la puesta al día de fuentes. Todo ello con el objetivo de poder mantener una cuidad cuidada, mejorar sus infraestructuras y atender a los barrios y la zona rural.

En cuanto a la habilitación de nuevos aparcamientos, como pueda ser en la parcela de la antigua nave de Flex, ha señalado que son partidas ya consignadas en este año y que se pasarán a 2027.

Respecto a Naval Azul, ha explicado que en este año se iniciarán las obras de acondicionamiento de la zona que hay entre la dársena y el Acuario, mientras que en 2027 se licitará proyecto, una vez aprobado el Plan Especial, si bien las obras no se ejecutarán hasta 2028.