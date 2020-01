El Gobierno asturiano, decidido a seguir facilitando el diálogo entre supermercados y sindicatos

Publicado 09/01/2020 18:23:45 CET

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Gobierno asturiano, el socialista Enrique Fernández, ha dicho que el Ejecutivo seguirá facilitando el encuentro y el diálogo en la negociación en el sector del comercio minorista de alimentación.

Así, días antes de que vuelvan a reunirse la patronal, encabezada por Alimerka, y los sindicatos para buscar un acuerdo, Fernández ha explicado que desde el Gobierno asturiano van a seguir tratando de que las partes lleguen a acuerdos.

Ha aclarado que la administración regional no va a imponer nada a ninguna de las partes, pero se ha mostrado dispuesto a "limar algunas asperezas que puedan surgir y que no conducen a que se produzcan acuerdos". "Vamos a seguir trabajando para que se encuentren no solo físicamente, sino también en cuanto a acuerdos que definan el marco de su relación futura", ha explicado a preguntas de los periodistas. La próxima reunión está prevista el lunes día 13 de enero.