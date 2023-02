El Gobierno de Barbón prevé la extensión de la tarifa plana Conecta de 30 euros para viajar en autobús más allá de 2023

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha manifestado este miércoles su compromiso para mantener la tarifa plana 'Conecta' de 30 euros para viajar en los autobuses del Consorcio de Transportes más allá de este año 2023. "Con el gobierno actual que yo presido el propósito es extender esa tarifa en próximos años, ya veremos de qué manera. Con otros gobiernos no se", ha dicho Barbón.

Adrián Barbón se ha referido al acuerdo de Asturias y Cantabria con el Ministerio de Transportes para compensar la demora de los nuevos trenes que incluye la gratuidad para de los servicios ferroviarios de cercanías hasta la entrega en 2026 de los nuevos trenes comprometidos y ha incidido en que "hay un compromiso firmado que va más allá de las personas" y por lo tanto se ha mostrado convencido de que el mismo se cumplirá.

"Es un compromiso firme y no tengo ninguna duda de que con el actual gobierno de España se va a cumplir", ha manifestado Barbón. Así ha indicado que en caso de que el próximo ejercicio no haya presupuesto se prorrogarán los actuales en los que ya hay reflejada la gratuidad no sólo de Asturias y Cantabria sino de toda España.

Así ha insistido en que se debe cumplir el acuerdo y si lo hace "felicitarán a la Ministra pero si no se cumple se lo exigirán". Ha insistido Barbón en que ese compromiso arrancado con el Ministerio permite avanzar en la región hacia ese "metro de Asturias" y también ha destacado la importancia que tendrá el nombramiento de un comisionado.

También ha vuelto a reiterar Barbón su reconocimiento "técnico y político" al trabajo de la ex secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera y ha recordado que en dos ocasiones la ministra, Raquel Sánchez, le dijo que se trataba de "una dimisión".

"Ante una dimisión yo no puedo hacer nada más que respetarla", ha indicado el presidente asturiano que ha incidido en que conoce bien al nuevo secretario de Estado, David Lucas con el que mantiene personalmente "una magnífica relación desde hace muchos años".