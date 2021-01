El Gobierno sobre la edil de Castrillón: No se va a tolerar ni una sola irregularidad en el plan de vacunación

Asturias reanudará la vacunación a sanitarios con la nueva remesa de dosis

El Principado lanzará más de una convocatoria de ayudas para agotar el fondo de 100 millones "a poder ser en el primer semestre"

OVIEDO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Gobierno del Principado, Melania Álvarez, ha advertido este viernes de que desde el Ejecutivo del socialista Adrián Barbón "no se va a tolerar ni una sola irregularidad en el plan de vacunación".

De este modo, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha pedido informe al Servicio de Salud (Sespa) sobre la aplicación de criterios técnicos para esclarecer si la concejala de Castrillón Carmen Piedralba, sanitaria liberada, "cumple o no" dichos criterios.

Si no los cumple, apunta Álvarez, se van a aplicar medidas "con toda la contundencia posible". "No se va a tolerar ni una sola irregularidad en el plan de vacunación", aseguró durante la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno.

Esta misma mañana, desde la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) se ha comunicado "la suspensión cautelar de militancia hasta que se esclarezca lo sucedido". "Mientras esto sucede, Carmen Piedralba dejará temporalmente sus funciones como concejala de Derechos y Servicios Sociales en el Ayuntamiento", añaden desde el partido.

VACUNACIÓN DE SANITARIOS

Por otra parte, la portavoz del Gobierno ha indicado que la vacunación al personal sanitario se reanudará con la nueva remesa de dosis, después de que esta semana se recibieran menos de las esperadas.

Ante ese menor número de vacunas, el Servicio de Salud dio "prioridad" a la segunda dosis en residencias para "garantizar la inmunización" del colectivo más vulnerable, ha argumentado. No obstante, sostiene que la previsión del Principado es que la nueva remesa permita reanudar la vacunación del personal sanitario "sin incidencias".

También sobre vacunación y en respuesta a los medios, la portavoz se ha referido a la administración de dosis en centros sanitarios a personal de contratas y trabajadores no sanitarios. Melania Álvarez ha dicho que Asturias "no está al margen de la estrategia nacional de aplicación del plan de vacunación" y que, por ejemplo, en una UCI están expuestos al virus tanto el personal sanitario de plantilla como los de contratas o los trabajadores no sanitarios.

AYUDAS A SECTORES AFECTADOS

En cuanto a las ayudas a los sectores afectados por las restricciones, la portavoz del Gobierno ha explicado que se ha decidido lazar "más de una convocatoria" para "agotar ese fondo de 100 millones, a poder ser, en el primer semestre".

Según ha concretado, "una sería de mayor alcance, llegando al 60 o 70% de ese fondo y otra posterior, posiblemente al final de este primer semestre", para dar respuesta "a las necesidades que pudieran ir surgiendo en función de la evolución de la pandemia".

Igualmente, Melania Álvarez ha apuntado que el Gobierno "escucha, dialoga y llega a acuerdos" por lo que seguirá negociando el fondo con los grupos que apoyaron el presupuesto autonómico que lo contempla. El objetivo, asegura, es aplicarlo "con celeridad" para "agotar en el primer semestre los 100 millones" y compensar a sectores más afectados, que junto con la hostelería, el comercio, la restauración, el deporte y la cultura también incorporará a otros colectivos como el sector del taxi.

La portavoz ha incidido en que estas ayudas llegarán "a varios miles de autónomos y empresarios" con un abono que se efectuará en un pago único, anticipado y exento de tributación en el IRPF.

La próxima semana está prevista una nueva reunión con los grupos parlamentarios para cerrar ese procedimiento y comenzar a trabajar para poner en marcha los mecanismos administrativos que permitan "dar respuesta con celeridad".