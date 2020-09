El Gobierno local acata la sentencia sobre la policía y remarca que actuó de buena fe y sin reparos municipales

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local del Ayuntamiento de Oviedo, formado por PP y Ciudadanos, ha señalado este martes que acata la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo no 4 de Oviedo, que ha declarado nulo de pleno derecho el acto administrativo mediante el cual tres concejales de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo y tres representantes del sindicato Independiente Policía Local de Asturias (SIPLA) acordaron repartir 1.300 euros entre 64 policías por excesos horarios.

En un comunicado, el Ejecutivo ovetense remarca, además, que "resulta evidente que se ha actuado en todo momento de buena fe y con la intención de resolver una situación en beneficio de los intereses municipales", y añade que "como queda demostrado en los expedientes municipales, en todo momento se actuó sin ningún reparo o advertencia de los servicios municipales correspondientes".

"Como queda claro en la propia sentencia, lo único que ha buscado este Equipo de Gobierno ha sido conseguir un acuerdo extrajudicial para resolver un conflicto y tratar de salvaguardar así los intereses municipales que, de seguir adelante con las reclamaciones judiciales, podría desembocar en una cuantiosa indemnización de más de 400.000 euros", dicen desde el equipo de Gobierno de Alfredo Canteli.

Asimismo, argumentan que "como el propio magistrado señala en la sentencia, la actuación de este equipo de Gobierno no puede criminalizarse en la medida en que los responsables municipales no hay duda de que, sometidos a una constante y legítima presión sindical, instrumentalizada en la vía judicial, pueden ensayar distintas vías de solución, sin perjuicio de que a veces, como ocurre en este caso, no resulten jurídicamente afortunadas".

"Este equipo de Gobierno ha intentado desde el primer día normalizar la situación interna del área de Seguridad Ciudadana, tradicionalmente tensionada por la confrontación entre sindicatos y por el sesgo político sectario impuesto por el anterior concejal del área en sus relaciones con mandos y personal. No es tarea fácil, como lo demuestra la insistencia, siempre de las mismas personas, en tratar de generar conflictos y desconfianzas para desestabilizar y enfrentar a los agentes y lastrar el clima de consenso, trabajo y respeto que deben imperar en un servicio como el de la Policía Local", apuntillan desde el Ejecutivo local de PP y Ciudadanos.

Con todo, el Gobierno municipal incide en su "vocación de diálogo hacia todos los trabajadores municipales y, por supuesto, hacia sus representantes sindicales, con el fin de resolver, mediante la negociación y el consenso, todas aquellas cuestiones que les afecten y que puedan ser asumidas por el Ayuntamiento para garantizar los medios y las condiciones de trabajo necesarias para prestar el mejor servicio a los ovetenses".