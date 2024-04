El Gobierno local retrasa la instalación de cámaras en zona urbana, critica Vaquero (PSOE)

GIJÓN, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón Constantino Vaquero, ha reprochado al Ejecutivo local la tardanza en la instalación de las cámaras de videovigilancia en la zona rural, que aún no han sido licitadas tras casi un año de la llegada de Foro y PP al Gobierno municipal, y, a mayores, el hecho de que se posponga la instalación de estas prevista en la zona de ocio nocturno.

Vaquero, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha apuntado que la edil de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, así se lo ha comunicado en la Comisión celebrada en este día.

De acuerdo a las explicaciones de Bravo, se destinará todo el dinero a las cámaras de la zona rural, mientras que las urbanas quedarán "para otro momento" frente a lo que se había comprometido el Gobierno local, según el edil socialista.

A mayores, ha incidido en que los pliegos aún no están preparados, si bien les han avanzado que previsiblemente lo estén en próximos días para la zona rural. Aún así, ha puesto en duda los plazos dados por la concejala 'forista' para su adjudicación.

Unido a ello, ha mostrado su preocupación ante el "incesante" robo en viviendas que, probablemente según él, se incremente con la llegada de la temporada estival.

En cuanto al Plan Movilidad Sostenible de Gijón, ha reprochado al concejal de Tráfico, que argumentara en la citada Comisión que no tienen que cumplirlo, ya que son directrices y no hay consecuencias sancionadoras si no se cumplen, además de que tampoco les condiciona el presupuesto de forma alguna.

Vaquero ha recalcado que este tipo de planes deben servir para cumplir objetivos y ha advertido de que hay fondos europeos que han sido concedidos para las actuaciones que figuran en el mismo o el Principado los va a ejecutar con cargo a estos fondos.

Ha llamado la atención, asimismo, sobre que la alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), habla de problema de salud con referencia a la necesidad de un vial de Jove soterrado y dice que va a acudir a Europa porque es un problema de salud, cuando su Gobierno no da importancia a un Plan de Movilidad que busca también mitigar el mismo problema.

El edil socialista ha remarcado que este Plan quedó sin cobertura jurídica alguna al anularse la Ordenanza de Movilidad y tampoco se ha habilitado partida presupuestaria para dar cumplimiento a las actuaciones previstas en el citado Plan.

A mayores, ha incidido en que las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno local en los últimos meses "chocan" con este documento. Ha acusado, en este caso, al Gobierno local de incumplir la obligación legal de contar con un Plan de Movilidad municipal.

En otro orden de temas, ha apuntado que el Gobierno municipal sí que ha aceptado un ruego presentado por el PSOE para incrementar el número de plazas para bicis en las zonas de aparcamientos del Rastro, pabellón de La Guía y el estadio de El Molinón.

Ha quedado para una próxima Comisión, sin embargo, la respuesta a la pregunta sobre seguridad urbana ante la "escalada de actos violentos", principalmente en zonas de ocio nocturno.

A este respecto, el PSOE quiere saber cuántas sanciones se han impuesto por excesos horarios en locales de ocio nocturno y en qué zonas, así como cuántos agentes se movilizan para dar cumplimiento al horario de cierre de bares.

En la citada Comisión también se ha dado información sobre datos de uso del servicio municipal de bicis eléctricas compartidas, cuyo número de nuevo usuarios cada mes es en torno a 2.000.