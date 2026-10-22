El hospital de Cabueñes realiza la primera intervención en España de un aneurisma de aorta mediante cirugía robótica

(De Izda A Dcha) El Equipo Que Participó En La Cirugía Robótica De Un Aneurisma En Gijón: Ana Bengoechea, Begoña Diaz, Sergio Fernández-Pello, Ignacio Varela, Lucas Álvarez, Manuel Vallina-Victorero, Luis Rodríguez, Pelayo Miranda Y Ricardo Rubio. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha destacado este jueves que el hospital de Cabueñes ha realizado, por primera vez en España, una intervención de aneurisma de aorta mediante cirugía robótica.

Según una nota de prensa del Ejecutivo asturiano, el procedimiento, llevado a cabo el pasado 7 de octubre en un paciente de 66 años con el robot Da Vinci del centro hospitalario, marca un hito en la cirugía vascular al trasladar al abordaje robótico una técnica que hasta ahora se practicaba mediante cirugía abierta.

Para tratar el aneurisma, una dilatación con forma de globo detectada en la aorta infrarrenal, los especialistas realizan un bypass aorto-bi-ilíaco, sustituyendo el tramo afectado por una prótesis vascular en forma de 'Y' que se une a la parte sana de la aorta y a ambas arterias ilíacas.

Hasta ahora, esta compleja intervención requería cirugía abierta, pero la incorporación de la cirugía robótica permite efectuarla mediante un abordaje mínimamente invasivo, con incisiones de menor tamaño, mayor precisión quirúrgica y una recuperación más rápida para el paciente.

Este procedimiento se realizó con el robot Da Vinci, que evita la incisión de gran tamaño que supone una laparotomía -la técnica que se venía empleando en estos casos- y la sustituye por seis pequeños orificios. Además de la herida, la cirugía abierta implicaba la evisceración del paciente para poder acceder a la aorta.

Se ha resaltado, también, que la aplicación de la cirugía robótica en aneurismas mejora los tiempos de recuperación y evita, por lo tanto, complicaciones asociadas a la laparotomía, como puede ser la aparición de hernias.

Por otra parte, se reduce significativamente el dolor postoperatorio al producirse un daño menor en los plexos nerviosos de la pared abdominal. En el Hospital Universitario de Cabueñes se practican más de cincuenta intervenciones quirúrgicas de aneurisma de aorta cada año.

En el equipo que realizó la intervención participaron dos servicios hospitalarios. Lo integraron Manuel Vallina y Lucas Álvarez, de Cirugía Vascular; y Begoña Díaz, Luis Rodríguez y Sergio Fernández-Pello de Urología. Además, Ricardo Rubio, Ignacio Varela y Ana Bengoechea participaron como personal de Enfermería, mientras que el anestesista fue Pelayo Miranda.

El paciente intervenido muestra una buena evolución tras la cirugía. Ya puede caminar y comienza a tolerar la dieta, lo que supone acortar los habituales plazos de recuperación, que se suelen alagar con técnicas más invasivas.

Para que la novedosa intervención fuera posible, previamente se realizó una formación en el Hospital Na Homolce de Praga, uno de los pocos en los que ya se había realizado esta técnica y referente en la aplicación de la robótica a la cirugía vascular.

El procedimiento se incorporará a los servicios quirúrgicos que se pueden prestar con la asistencia del robot Da Vinci, si bien en cada caso se evaluará independientemente si el tipo de intervención más adecuado responde a la cirugía abierta, la asistida por el Da Vinci o la endoprótesis (colocación de un stent).