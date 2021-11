Los hoteleros apuntan a la confianza de los clientes como ingrediente fundamental para la recuperación del sector

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Distintos empresarios hoteleros que han participado este jueves en Oviedo en el XVIII Congreso de Hoteleros Españoles han coincidido en apuntar a la la confianza de los clientes será un ingrediente fundamental para la recuperación del sector.

Así ha quedado de manifiesto en las ponencias del mencionado Congreso que se celebra hasta este viernes en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.

La primera parte de la sesión de ponencias ha dado comienzo con una mesa debate sobre coyuntura turística y social, en la que cuatro grandes hoteleros españoles han reflexionado sobre el turismo de 2022. Hugo Rovira, director general sur de Europa & USA de NH Hoteles; Cristina Cabañas, presidenta de Guitart Hoteles; Victoria López, presidenta de GF Hoteles; y José Ángel Preciados, consejero delegado de Ilunion.

"Hemos atravesado una situación difícil, pero nos ha reforzado. El deseo de viajar está ahí y la pandemia ha supuesto un acelerador en temas como la digitalización. Por ello, somos optimistas, aunque hay temas que nos preocupan como el incremento de los costes o la reforma laboral", ha dicho Hugo Rovira, que considera "fundamental" crear un pacto para el turismo por parte de todos los partidos políticos.

"En el confinamiento se reconoció que el sector hotelero era imprescindible y no se nos está tratando igual que nosotros reaccionamos en plena pandemia", ha indicado.

Victoria López, en línea con las palabras del CEO de NH, ha señalado que "la reactivación turística es un hecho en toda España. Hay un nuevo mundo y un nuevo turismo. No podremos repetir los mismos esquemas porque no seremos iguales y será una gran oportunidad para quien tome conciencia de ese cambio".

Para José Ángel Preciados el 2022 será un año clave. "La pandemia ha sido el gran revulsivo para salir de la zona de confort donde el vacacional se basaba tan sólo en el sol y playa. Ahora no es suficiente. Se han acelerado todos los elementos para trabajar la diferenciación del producto y servicio en pos de la experiencia del cliente", ha indicado.

Cristina Cabañas ha dicho también en que la situación es esperanzadora pero evoluciona más lentamente de lo previsto. "La recuperación de nuestros hoteles está siendo más lenta, mejor que en 2020 pero no como 2019. Por ello, a la teoría de las tres guerras, resistir, recuperarse y renacer, le añadiría una cuarta 'R', que es la resiliencia", ha indicado.

Además, tras la pandemia, se ha observado cómo este factor constituye el punto de partida para la elección de un establecimiento y sobre ello han reflexionado Javier Delgado, Managing Partner & CEO de Mirai; Carlos Rentero, Director Spain & LATAM de Bookassist y Luis Hurtado de Mendoza, Senior Director, Strategic Accounts EMEA-LATAM de Expedia.

Durante la sesión se ha subrayado cómo la venta directa se ha visto reforzada en estos meses y cómo la venta intermediada sigue siendo necesaria para acceder a un segmento concreto de clientes al que no llegan directamente los hoteles.

Para el CEO de Mirai, vienen años muy buenos, pero "todo lo que pase ahora va a depender del hotelero y de su estrategia, es decir, del análisis que realice, de su determinación y coherencia en su estrategia a largo plazo, de su inversión en tecnología y del partner que le acompañe".

Carlos Rentero ha indicado que, hoy en día, "la demanda no es controlable, pero los canales de distribución, sí, por lo que saber qué hacer significa el éxito. Somos proveedores de materias primas están enfocadas al cliente y la estrategia de visibilidad y de distribución tiene que estar coordinada ya que, si un cliente no te puede encontrar, no te puede comprar".

Insistiendo en la importancia de poner al cliente en el centro, Luis Hurtado de Mendoza ha recalcado que "hay que entender al cliente, saber qué demanda ya que afecta de manera directa a la estrategia que debe tomar la empresa y cada distribuidor saber leer los datos".

Para cerrar esta primera sesión de mesas técnicas, Ana María Camps, directora del Congreso y del Departamento de Formación y Estudios de Cehat, ha moderado un debate sobre mercados emisores tradicionales y nuevos mercados emergentes, donde tres de los grandes actores de la cadena de valor del sector turístico han analizado las posibilidades de colaboración entre los entes públicos y privados y los mensajes o la especialización de la oferta.

De igual modo, se han puesto sobre la mesa las causas por las que puede fallar la política turística si no está consensuada entre las distintas partes y cómo estructurar la oferta para que sea un modelo sostenible en el tiempo, dando a la tecnología un papel fundamental.

Miguel Sanz, director general de Turespaña, ha apuntado en la mesa debate que existe la oportunidad de conseguir una primera recuperación durante el próximo año y trabajar para que en el 2023/2024 esta sea total incluso en los mercados lejanos. "No queremos volver exactamente a la misma situación que tuvimos en 2019. Queremos ir hacia un lugar donde podamos ofrecer un crecimiento sostenible para la industria del turismo en España. Tenemos que dejar que el turismo vuelva a hacer su magia", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, ha destacado en su intervención la incipiente recuperación del tráfico aéreo y la gradual recuperación de la conectividad aérea perdida durante la pandemia, fundamental para la vertebración y cohesión territorial, el bienestar social y el desarrollo del turismo y, por tanto, económico.

En este sentido, ha puesto de relieve la importancia de preservar la conectividad aérea por los beneficios que proporciona y para dar respuesta a su vez a uno de los principales retos del sector aéreo y de la sociedad en su conjunto: la sostenibilidad.

"La tecnología y la innovación son las claves para garantizar esa necesaria conectividad aérea de forma más sostenible" ha recalcado Gándara. Javier García Cuenca, vicepresidente de Magic Costa Blanca y presidente del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), ha añadido que "el sector se encuentra ante el gran reto de la necesidad de un cambio de mentalidad.

El uso de soluciones innovadoras y este cambio de mentalidad no se centra solo en la experiencia del cliente o de la eliminación de tareas que no aportan valor, sino que va a apoyar el camino hacia la sostenibilidad, que es una apuesta rentable debido a la mayor concienciación de la demanda de estos nuevos clientes sobre el impacto que se genera a nivel medioambiental, social y económico de sus viajes".