Ecógrafo del HUCA. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha incorporado la radiofrecuencia ecoguiada a la cartera de servicios de su Área de Rehabilitación. Se trata de una técnica mínimamente invasiva para tratar el dolor crónico y otras patologías que afectan a la calidad de vida de los pacientes. El procedimiento ya se ha aplicado a cuatro personas con dolor persistente y limitaciones funcionales que no habían logrado una mejoría suficiente con los tratamientos convencionales.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, la radiofrecuencia permite actuar de forma selectiva sobre determinados nervios implicados en la transmisión del dolor mediante la aplicación de energía térmica controlada. En esta primera fase, el personal especializado ha intervenido sobre nervios como el sural, genitofemoral, femorocutáneo y peroneo profundo, utilizando siempre guía ecográfica para aumentar la precisión y la seguridad del procedimiento.

La incorporación de esta técnica amplía las alternativas terapéuticas para pacientes con patologías complejas o resistentes a otros tratamientos. Entre sus principales indicaciones figuran el hombro doloroso de origen neurológico, postquirúrgico o crónico; la artrosis de cadera, rodilla o tobillo que no responde a medidas conservadoras; el dolor persistente tras la implantación de prótesis de cadera o rodilla y determinadas secuelas neurológicas asociadas al ictus o a la lesión medular.

Asimismo, puede utilizarse en casos de atrapamiento de nervios periféricos, neuromas dolorosos en personas amputadas, tendinopatías crónicas refractarias a otros tratamientos, dolor persistente tras una mastectomía o síndromes de dolor pélvico crónico.

Más allá del alivio del dolor, el objetivo fundamental de esta técnica es mejorar la funcionalidad y favorecer la autonomía de los pacientes. Para ello, cada intervención se integra en un proceso asistencial individualizado que incluye valoración médica exhaustiva, diagnóstico preciso y la definición de objetivos terapéuticos adaptados a cada caso.

La selección adecuada de los pacientes es un factor clave para obtener los mejores resultados. Por este motivo, en muchas indicaciones se realizan previamente bloqueos diagnósticos que permiten confirmar que el nervio identificado es el responsable de los síntomas antes de recurrir a la radiofrecuencia.

La incorporación de procedimientos ecoguiados avanzados refleja la evolución del Servicio de Rehabilitación del HUCA hacia modelos asistenciales cada vez más especializados, precisos y personalizados.

La ampliación de esta cartera de servicios lleva aparejado un importante esfuerzo de formación continuada por parte de los profesionales, con el objetivo de garantizar la máxima competencia técnica y mantener los más altos estándares de calidad asistencial.