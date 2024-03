Una iniciativa ciudadana pide el Premio Princesa de Deportes a 'La Copa de La Amistad, el partido que no se pudo jugar'

Archivo - El documental que desvela lo que no se vio de La Sociedad de la Nieve, la película de J.A. Bayona

La plataforma Change.org, por una iniciativa del abogado ovetense Gonzalo Botas, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para otorgar el premio Princesa de Asturias de los Deportes a 'La Copa de la Amistad. El partido que no se pudo jugar', un torneo en el que los dos clubs de Rugby, el Old Christians y Old Boys conmemoran cada año la supervivencia de los 16 jugadores de el accidente aéreo conocido como la tragedia de Los Andes.

En dicha tragedia, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en la Cordillera de Los Andes, entre Chile y Argentina a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Este avión venía con 40 pasajeros del equipo de rugby Old Christian, del Colegio Stella Maris, más 5 tripulantes, cuando viajaban a jugar un partido ante el elenco chileno de Old Boys.

Los 16 sobrevivientes se mantuvieron con vida en condiciones inhóspitas durante 72 días después de que se cancelara la misión de rescate, pero gracias a la valentía de Nando Parrado y Roberto Canessa que decidieron cruzar la cordillera para pedir ayuda es que el grupo completo de supervivientes logró ser rescatado con vida.

La Copa de la Amistad se ha venido celebrando durante 51 en honor de los que no volvieron, el partido que no se pudo jugar, el partido que se viene celebrando por gratitud al deporte que les permitió sobrevivir trabajando en equipo con la fuerza y coraje que el deporte les enseñó.

La petición del Princesa de Asturias de los Deportes coincide con los 50 años de esa tragedia. Además esta tragedia ha sido muy rememorada estos últimos meses con la película 'La Sociedad de la Nieve', de J. A. Bayona, basada en el accidente aéreo.