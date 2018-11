Inserta Empleo anima a los empresarios asturianos a aumentar la contratación de personas con discapacidad

Publicado 14/11/2018 19:50:06 CET

OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE e Inserta Empleo han celebrado este miércoles en Oviedo un 'networking-desayuno' a ciegas bajo el título 'De la experiencia a la innovación social competitiva', un encuentro en el que han participado una treintena de empresarios asturianos para familiarizarse con las dificultades a las que deben enfrentarse en su vida diaria las personas con discapacidad.

Esta jornada se enmarca en los programas corporativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

En el encuentro, los asistentes que debían llevar puestos antifaces, entraron en el comedor en grupos, ayudados por los técnicos que les acomodaron en las mesas y les indicaron cómo desenvolverse. Algunas de las pautas que recibieron fueron que no hicieran movimientos bruscos, que utilizaran el tacto para recabar información y que se presentaran al resto de comensales.

Durante la ponencia titulada 'De la experiencia a la Innovación Social competitiva', la directora regional de Inserta Empleo en Asturias, Beatriz Ávila, ha explicado que "una vez formado el candidato, se le busca el puesto que se adapte a su situación" y ha añadido que "España cuenta con 26.000 empresas y en Asturias una bolsa de 7.000".

Por su parte, el delegado territorial de ONCE DT Asturias, Pedro Ortiz Castillo, ha resaltado que "a través de un equipo de atención básica formado por diferentes perfiles se hace un plan individualizado" y ha añadido que "buscamos una integración total, algo que no se entendería si no somos capaces de llegar a un empleo".