IU aboga por la presión política y social para 'forzar' al Gobierno a firmar el Plan de Vías cuanto antes

Publicado 14/02/2019 12:27:45 CET

GIJÓN, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha apostado este jueves por ejercer una presión política y social para 'forzar' al Gobierno central a firmar el convenio del Plan de Vías antes de que se disuelva por la convocatoria de elecciones generales.

Martín, en rueda de prensa en el Consistorio, ha visto necesario, además, que muevan las fichas oportunas la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro), el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, e incluso el presidente regional, Javier Fernández, para que se firme el convenio en los próximos 10 o 15 días. Incluso ha apuntado a una posible movilización de la Plataforma del Plan de Vías, "porque nos jugamos mucho", ha apostillado.

En este sentido, ha aludido al nivel de incertidumbre "muy serio" de lo que pueda pasar con el Plan de Vías si se convocan elecciones, sobre todo el 28 de abril, ya que el 5 de marzo el Gobierno central quedaría en funciones e IU entiende que no puede firmar un convenio de estas características por el compromiso y el presupuesto que implica.

Es por ello, que ha pedido al PSOE que no sea "tan indolente" con el PP, dado además de que el pasado mes de diciembre el Ministerio de Fomento tenía voluntad de firmar el convenio. Al tiempo, ha conminado al PP "a no sacar pecho" porque siete años de Gobierno no sirvieron para mover ni una piedra y porque el aprobar los presupuestos generales hubiera servido para traer inversión.

Ha dicho esperar, también, que la moción aprobada en el Senado este miércoles para 'forzar' la firma del convenio no sea solo un acto propagandístico de cara a las elecciones. Martín, asimismo, ha advertido de que de no firmarse antes de la entrada de un nuevo Gobierno central, los objetivos temporales "en ningún caso se cumplirían", ya que se sabe que cada nuevo Ejecutivo revisará el proyecto. "17 años son muchos sin hacer nada", ha lamentado respecto al tiempo transcurrido desde la firma del primer convenio en 2002.