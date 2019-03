IU advierte de que el proyecto actual de reforma de Jardines de la Reina incumple el Catálogo Urbanístico

Publicado 18/03/2019 12:20:46 CET

El historiados Héctor Blanco asegura que se cambia la configuración y hasta la topografía de este espacio protegido

GIJÓN, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha advertido este lunes del incumplimiento del Catálogo Urbanístico en el caso de la remodelación de los Jardines de la Reina, que pasarían a tener otra configuración.

Martín, en rueda de prensa en el Consistorio acompañado del historiador Héctor Blanco, ha dejado claro que IU no se opone a la reforma e incluso a la modificación del trazado del carril-bici, pero con un "estricto respeto" al Catálogo Urbanístico.

Ha incidido, en este caso, en que no puede ser que la Administración sea la primera que incumple el citado catálogo. A este respecto, ha apuntado que el proyecto cuenta con informe del Catálogo pero no así de la Consejería de Cultura.

Es por ello, que pedirá en la Comisión de Cultura de este miércoles este informe y, de no contar con él, que se solicite "cuanto antes". Es más, quiere que no se inicien las obras de remodelación de los jardines si no se cuenta con él.

Blanco, por su parte, ha recalcado que tiene la categoría de jardín público histórico con protección integral. Y si bien ve correcto que e pueda desviar el trazado de carril-bici, ha remarcado que no se puede destrozar el trazado original de los jardines.

Ha llamado la atención, además, a que la Autoridad Portuaria, entidad licitadora de la obra, diga que se siguen los parámetros marcados por el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Gijón, pero en el proyecto no se hace alusión a la protección integral de este espacio.

El historiador, asimismo, ha incidido en que si se destruyen estos jardines serían unos nuevos y no podrían recuperarse los históricos, diseño de Pedro Múgica. Sería una actuación, a su juicio, "irreversible e incongruente", además de "inadmisible" por parte de una administración pública.

Aún más, ha recalcado que lo más grave es que se crea un precedente "muy peligroso". Blanco ha lamentado que se trata de una obra ya licitada y adjudicada.

Asimismo, ha enfatizado que el proyecto varía la configuración del diseño original y hasta la topografía de los propios jardines, al poner un talud en la parte más cercana a la vía. Sí que mantiene, entre otras cosas, las nueve palmeras originales y las farolas de fundición de las fábrica de armas de Oviedo.