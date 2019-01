IU apoya a los trabajadores de Montrasa en sus exigencias de reincorporación en otras empresas auxiliares

Publicado 23/01/2019 12:13:26 CET

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU de Asturias, Ramón Argüelles, la secretaria de Política Municipal, Gabriela Álvarez, y el secretario de Acción Política, Juan Ponte, se reunieron este miércoles con representantes de los trabajadores de Montrasa para trasladarles su apoyo a las exigencias de incorporación en otras empresas auxiliares en base a los 'Acuerdos de Oviedo'.

Según señalan desde la formación en nota de prensa, IU defiende el cumplimiento de dichos acuerdos "para dar respuesta al colectivo de trabajadores de Montrasa que, desde hace varios años, están pendientes de su recolección y de unas indemnizaciones que no llegan a pesar de las distintas sentencias judiciales que, una tras otra, les han reconocido sus derechos".

El coordinador general de IU, Ramón Argüelles, lamentó que todavía no se haya llegado a una solución satisfactoria. "Son 30 personas que que siguen sin puesto de trabajo, que siguen sin reconocer sus derechos; que hay unos acuerdos, Acuerdos de Oviedo firmados por el Principado de Asturias donde se recolectaba a los excedentes de este sector y que tampoco los llevan a cabo y que hay unas sentencias millonarias que tampoco se hacen efectivas. Yo no sé lo que hay que hacer ya en este país para que los tribunales dicten sentencias y alguien las cumpla", ha dicho.

El portavoz del colectivo, Ricardo Martínez, mostró su preocupación por la nueva fase que se abre y que supondría la liquidación de la empresa. "Todo por culpa de la compañía, porque a nadie se le ocurre hacer una quita del 90% de la deuda que se nos debe, de 15 meses, una espera de dos años y luego te pagan ese 10% en 8 años. Eso me parece que cualquier ser humano dice que no. Encima, sin garantizarte el puesto de trabajo", ha apuntado.

Martínez enfatizó que no quieren ni pretenden que la empresa se vea abocada al cierre. "No queremos que 90 personas que están ahí puedan perder su empleo por culpa de esto. Esto es muy fácil de arreglar: el Gobierno del Principado de Asturias se tiene que comprometer, igual que el Gobierno de la nación se compromete con nuestros compañeros de Alcoa, a buscar una solución para este colectivo, y recolocarlos con los pactos de Oviedo. Lo que tendría que ser ya desde el 5 de abril del 16. Se nos recoloca en las empresas auxiliares y se acabó el problema y no hay que cerrar nada", ha añadido.

Asimismo, ha advertido del riesgo de que Montrasa "termine con un 'pufo' de 2,8 millones de euros, la mitad a las entidades públicas y la otra mitad a los trabajadores despedidos". "Hay que ceder ambas partes y nosotros estamos dispuestos a ceder", concluye.