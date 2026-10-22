IU designa a Juan Ponte para liderar el Frente Amplio al Congreso y a Antona Luengo para la lista conjunta al Senado

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de IU Asturias ha acordado este jueves la designación de Juan Ponte, director General de la Agenda 2030 del Gobierno del Principado, como candidato al Congreso y cabeza de lista del Frente Amplio por Asturias --coalicción integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Izquierda Asturiana y Somos Asturias-- para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, al tiempo que ha designado para la lista conjunta con el PSOE al Senado a la trabajadora social Antona Luengo.

En una nota de prensa, IU destaca que "Ponte, ha desempeñado en el actual gobierno de coalición progresista y reformista de Asturias el cargo de director general de Agenda 2030, departamento integrado en la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos que dirige Ovidio Zapico". A lo que añaden que "también ha desempeñado cargos políticos institucionales en el Ayuntamiento de Mieres, así como otros orgánicos en IU Asturias e IU Federal".

La Coordinadora de IU, máximo órgano de dirección entre asambleas, ha situado además en la lista de la Cámara Alta a Antona Luengo. "Luengo, Trabajadora Social de profesión, ha desempeñado distintos cargos orgánicos e institucionales tanto en el ámbito municipal como autonómico y también se integró en la lista al Congreso en 2003", han detallado.