IU reclama una reforma integral inmediata de las pistas de atletismo de San Lázaro

Estado de las instalaciones de San Lázaro - IU

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha visitado las instalaciones deportivas de San Lázaro y ha reclamado una reforma integral inmediata de las pistas de atletismo tras comprobar el estado de unas instalaciones utilizadas a diario por cientos de deportistas.

La formación considera imprescindible una reforma integral que renueve la pista de tartán y la zona verde de calentamiento, resuelva los graves problemas de accesibilidad y actúe sobre la grada y la cubierta, que presenta goteras.

También propone estudiar la sustitución de la actual tribuna por una nueva estructura que permita habilitar una pista de calentamiento debajo y destinar la planta superior a gimnasio y salas para actividades como pilates, aerobic o mantenimiento físico.

"San Lázaro no puede seguir acumulando el deterioro de décadas. Necesitamos una actuación global que esté a la altura de los cientos de personas que utilizan estas instalaciones y que garantice espacios accesibles, modernos y adecuados para la práctica deportiva", ha insistido Gaspar Llamazares.

Asimismo, ha emplazado al equipo de gobierno a "cumplir lo comprometido" en el acuerdo presupuestario de 2026 con su grupo y a garantizar que la reforma tenga un reflejo real en los presupuestos de 2027, con financiación y planificación suficientes.

"Oviedo es Ciudad Europea del Deporte y no podemos permitir que unas instalaciones tan importantes para la práctica deportiva presenten este estado de abandono. Es una vergüenza que, mientras la ciudad presume de este reconocimiento, cientos de deportistas tengan que entrenar en unas instalaciones con deficiencias tan graves. Reclamamos al equipo de gobierno que pase de las declaraciones a los hechos y garantice unas pistas de San Lázaro dignas, accesibles y a la altura de Oviedo", ha señalado.