Javier Ballina renuncia a su acta de concejal en Oviedo para centrarse en su carrera universitaria

Archivo - El concejal del PSOE de Oviedo, Javier Ballina. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo Javier Ballina ha decidido renunciar a su acta para "centrarse en su carrera docente y universitaria" en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, cuyo Decanato contará con él como secretario académico, según ha informado el Grupo Municipal Socialista.

Ballina ha agradecido la confianza de la ciudadanía y el trabajo compartido con los integrantes de la Corporación municipal durante su etapa como edil. En un comunicado, ha destacado la importancia del debate democrático y ha reconocido que los intercambios políticos han tenido momentos de mayor discrepancia.

"Han sido años de trabajo, de discusiones y de posiciones diferentes, pero también de la convicción de que merece la pena debatir sobre el modelo de ciudad que queremos", ha señalado.

El concejal también ha aludido a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, una iniciativa defendida por el grupo socialista. Ballina ha defendido la necesidad de desarrollar proyectos que impliquen a la ciudadanía y refuercen la proyección europea de la ciudad.

Asimismo, ha agradecido el apoyo del portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, y del resto de compañeros del grupo, y ha expresado su deseo de que Oviedo cuente con un alcalde progresista.