Javier Fernández y Adrián Barbón elogian a Luis Martínez Noval en el décimo aniversario de su fallecimiento

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, y el expresidente regional Javier Fernández han coincidido este jueves en un acto de homenaje a Luis Martínez Noval, que fue secretario general de la Federación Socialista Asturiana-PSOE y ministro de Trabajo, con motivo del décimo aniversario de su fallecimiento.

El evento ha sido organizado por la Fundación José Barreiro y la FSA-PSOE en la biblioteca pública 'Ramón Pérez de Ayala', en Oviedo. Además de Barbón y Fernández han intervenido el presidente de la Fundación José Barreiro, Jesús Sanjurjo, el exconsejero regional y economista Jesús Arango, y la exiministra de Asuntos Sociales Matilde Fernández.

Martínez Noval, que falleció el 30 de marzo de 2013 a los 64 años en Oviedo fue Secretario General de la FSA-PSOE (1988-2000), Vocal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Diputado por Asturias en el Congreso (1982-2000), Portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Ministro de Trabajo (1990-1993) y Consejero del Tribunal de Cuentas (2001-2012).

"Él no pertenecía a esa gente pública que permanentemente llaman a los fotógrafos y convocan ruedas de prensa, aunque no tengan nada que decir. Luis no era un político de esos que parecen salidos de una escuela de muñecos ventrílocuos", ha recordado Javier Fernández, que fue amigo de Martínez Noval.

"Yo le preguntaba todo porque él me lo enseñó todo", ha admitido Javier Fernández, que ha recordado conversaciones que mantuvo con él, como las relativas a las funciones esenciales de un secretario general del partido. Martínez Noval le dijo que tenía dos funciones fundamentales. La primera, mantener el sosiego y la unidad del partido, y la segunda, vencer la resistencia al cambio de la organización.

Además de señalar que era un "extraordinario parlamentario", Javier Fernández también ha revelado otra conversación que tuvo con él, cuando en 2009, en plena crisis económica, le preguntó por la causa de lo que estaba pasando. "Me dijo bueno lo que estaba pasando simplemente es que los mercados están otra vez entregados a sus espíritus animales", ha indicado.

Adrián Barbón, por su parte, ha señalado el respeto que despierta la figura de Martínez Noval no solo en las filas socialistas, sino también en políticos de otras formaciones y que fueron sus adversarios en un momento determinado.

Ha recordado Barbón que cuando él se afilió al PSOE, Martínez Noval era el secretario general de la formación en Asturias. Ha hablado de la "humildad, de su humanidad, de su saber estar, de su compromiso, de sus valores, de su forma de entender lo que significaba la acción pública y la acción política, y de la seriedad" de Martínez Noval.

Barbón se ha dirigido a sus familiares y les ha dicho que no van a olvidar la figura de Luis Martínez Noval. "La Federación Socialista Asturiana o la Fundación José Barreiro podemos equivocarnos en muchas cosas, pero hay una en la que yo estoy seguro nunca vamos a errar y es que nunca nos vamos a olvidar de Luis", ha apuntado.

Matilde Fernández ha recordado a Martínez Noval como "una de las personas más comprometidas con la mejora de la vida de la clase trabajadora de este país", mientras que Jesús Arango ha dicho que formó parte de esa generación de españoles que "se sintieron concernidos después de la larga noche de la dictadura a participar en la modernización y el cambio de este país".

Por su parte, Jesús Sanjurjo ha recordado el momento en el que conoció a Martínez Noval. "Luis tenía ganas de ser un servidor público, y desde el principio vi que podía ser un gran dirigente", ha explicado a los presentes.