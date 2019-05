El jefe de Hepatología del HUCA afirma que la transformación de la Hepatitis C "es gracias al trabajo conjunto de todos"

Publicado 17/05/2019 13:46:43 CET

OVIEDO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la sección de Hepatología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Manuel Rodríguez, ha indicado que la transformación de la hepatitis C se ha producido "gracias al trabajo conjunto de todos: profesionales, administraciones, industria y pacientes. Ha sido un ejemplo de colaboración y debemos aprender de esta experiencia y extenderla a otras áreas y patologías hepáticas".

Rodríguez ha realizado estas manifestaciones durante la reunión LEGA-C España, que ha organizado Gilead en Oviedo. Esta reunión tiene como objetivo congregar a los profesionales sanitarios de distintas especialidades para que compartan iniciativas de investigación y educación en diagnóstico y derivación.

Las enfermedades hepáticas constituyen uno de los principales problemas para la salud pública en el siglo XXI, ya que, en muchos casos se trata de enfermedades a menudo silentes y con menor foco que otras patologías, aunque también presentan unas importantes consecuencias.

No obstante, en los últimos años, hepatólogos y, en general, los profesionales dedicados a la investigación, diagnóstico y tratamiento de éstas han asistido a la aparición de los antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C, que ha permitido tratar y curar a decenas de miles de pacientes y darles una nueva esperanza.

Todos los participantes han destacado que la apuesta decidida de Gilead por la innovación y la colaboración con los profesionales sanitarios ha permitido la aparición de los tratamientos para la hepatitis C, uno de los episodios más importantes en las últimas décadas de la medicina.

Esta revolución ha mostrado resultados muy positivos en muy poco tiempo y, además, en muchos pacientes", ha indicado el doctor Rafael Esteban, Jefe de Servicio de Hepatología del Hospital Universitario de Vall de Hebrón de Barcelona.

Los ponentes han coincidido en señalar que la situación actual permite abordar retos como la eliminación de la hepatitis C en nuestro país, algo que hace unos años era impensable: "En España, hemos conseguido grandes avances en la lucha contra la hepatitis C, pero no podemos quedarnos aquí. Es importante que -todos juntos- colaboremos para desarrollar planes de eliminación que nos permitan acabar con esta enfermedad cuanto antes. Está en nuestra mano y creo que dando los pasos adecuados podríamos conseguirlo antes de la fecha marcada", ha indicado el doctor José Luis Calleja, jefe de Servicio de Gastroenterología y Hepatología del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid.

En la estrategia para la mejora de la calidad de vida de los pacientes con enfermedades hepáticas se necesita algo más que buenas medicinas, por lo que es fundamental el desarrollo de programas de colaboración e investigación que ayuden a un mejor entendimiento de estas patologías. En este sentido, la apuesta de la compañía va más allá de la hepatitis C y cuenta con programas de investigación en otras patologías hepáticas como la hepatitis B o el NASH.

Estos programas van acompañados de un amplio abanico de convocatorias, tanto nacionales como internacionales, en los que avanzar en, por ejemplo, la comprensión de las mejores formas para simplificar los programas de diagnóstico y derivación de la hepatitis C o mejorar los procesos de identificación, diagnóstico, derivación y manejo de los pacientes con NASH.

Por su parte, el doctor Javier Crespo, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander, ha indicado que "programas como los de Gilead, que van desde la investigación básica al desarrollo de proyectos educativos, desempeñan un papel fundamental para seguir avanzando en el abordaje de estas patologías, pero también para la formación de los profesionales sanitarios".