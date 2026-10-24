Las I Jornadas de Actualidad de la Oncología, a partir del viernes en el HUCA

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las I Jornadas de Actualidad de la Oncología Asturiana se celebrarán el viernes y el sábado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Nacen con la vocación de ofrecer una visión completa y actualizada del abordaje del cáncer en el Principado, según ha informado el Gobierno autonómico.

A lo largo de dos jornadas, el programa recorre todo el continuo asistencial de la prevención y el diagnóstico precoz al tratamiento, la organización asistencial y la investigación, sin olvidar dimensiones esenciales del cuidado como la nutrición, el ejercicio, la rehabilitación o el manejo de la información.

Con un enfoque netamente multidisciplinar, que reúne a profesionales de todas las especialidades implicadas junto a gestores, investigadores y asociaciones de pacientes, estas Jornadas buscan actualizar el conocimiento en torno a la oncología asturiana, desde la prevención hasta la atención integral y la investigación, con una participación multidisciplinar y siempre centrada en el paciente.

La apertura está anunciada para las 16.00 horas del viernes, con la participación de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y del jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Emilio Esteban. La primera sesión ofrecerá una visión general de la epidemiología del cáncer en Asturias y dará paso a un bloque sobre atención centrada en el paciente, con intervenciones sobre el plan estratégico autonómico, la atención primaria y los programas de cribado y detección precoz.

El programa continuará con una sesión dedicada al trabajo conjunto de los servicios especializados. Entre los asuntos previstos figuran el diagnóstico radiológico, las nuevas técnicas de biopsia por broncoscopia, la medicina nuclear, la anatomía patológica, la oncología molecular y el consejo genético. La jornada del viernes concluirá con un debate y una cena de trabajo.

El sábado, las sesiones comenzarán a las 9.30 horas y tratarán los principales abordajes terapéuticos -cirugía, radioterapia y tratamiento sistémico-, además de la organización asistencial en el Área II y la innovación oncológica. También se abordará el papel del entorno del paciente, con intervenciones sobre dieta y ejercicio, rehabilitación y apoyo psicológico, así como los retos de la investigación clínica en Asturias.

La participación de asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios está prevista en el bloque final, dedicado a la importancia de la información y al manejo de expectativas. El cierre figura en el programa a las 14.40 horas del sábado, a cargo de Saavedra y Esteban.