La Junta insta al Principado a actualizar y digitalizar el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias

OVIEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este miércoles, por unanimidad de todos los grupos, una proposición no de ley (PNL) de Ciudadanos para instar al Gobierno autonómico a actualizar y digitalizar el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.

El diputado Armando Fernández Bartolomé fue el encargado de defender la iniciativa de la formación naranja, incidiendo en la necesidad de realizar una evaluación diagnóstica, antes de final de año sobre la situación actual del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias; e implementar recursos para actualizarlo.

Del mismo modo, la proposición pide desarrollar una plataforma digital que contenga todo el Inventario de forma accesible mediante un catálogo unificado.

Tanto Vox, como Foro, IU, Podemos y PP coincidieron en la importancia y urgencia de la actualización y digitalización. La PNL también contó con el respaldo socialista, aunque la diputada Noelia Macías destacó la labor de la Consejería de Cultura para su actualización permanente durante años.

GUÍAS DE MONTAÑA

Además, la sesión de esta mañana abordó una Proposición no de ley (PNL) de Vox sobre la categorización de la actividad de guía de montaña como deporte y el levantamiento de su suspensión temporal, incluida entre las medidas autonómicas de control frente a la pandemia de coronavirus, que fue rechazada por la mayoría de la Cámara.

En este punto se produjo un nuevo episodio de tensión verbal entre Podemos y Vox. El diputado de la formación Morada, Rafael Palacios, instó a no ser indiferentes ni guardar silencio ante la "violencia de Vox". Ante la ultraderecha y el fascismo no se puede ser indiferente; no valen el silencio o el aquí no pasada nada", dijo, apuntando la violencia de esa formación "contra mujeres, homosexuales, inmigrantes, pobres, menores no acompañados o familias vulnerables".

Esto en una jornada en la que los portavoces de los grupos parlamentarios aprovecharon la presencia en la Cámara del presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, para trasladarle su apoyo y la condena de los actos vandálicos contra su vivienda en Laviana, sufridos el fin de semana cuando se lanzaron huevos y octavillas con el lema: "Barbón, nos tienes hasta los huevos".

La vicepresidenta de la Junta, Celia Fernández, pidió a Palacios que se ajustara al asunto a debate, pero el diputado de Podemos argumentó que era una introducción necesaria a su intervención y continuó hasta que fue interrumpido por el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, que calificó de "absurda" y "esperpéntica" la intervención de Palacios y reclamó que se retirase del diario de sesiones, petición que se pasará a la mesa correspondiente de la Junta.

FÁBRICA DE GAS

La tensión volvió al hemiciclo con una Proposición no de ley (PNL) de los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida y Podemos Asturies sobre adopción de medidas para la protección de la Fábrica de Gas y Electricidad de Oviedo y su uso público, que también decayó al contar solo con el respaldo de los seis votos de las formaciones proponentes.

Mientras que ambos partidos reclamaron que el Principado actué para garantizar la protección de la fábrica con su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) y se paralice el derribo de elementos de este equipamiento; tanto PP como Ciudadanos, formaciones que integran el equipo de gobierno de Oviedo, han defendido la gestión municipal y han criticado que durante los cuatro años de gobierno de coalición entre PSOE, Somos (marca local de Podemos) e IU no se hubiera movido "ni un papel" sobre la consideración del conjunto urbanístico.

El PSOE resaltó la importancia para toda Asturias de este "icono" local, pero su diputada Noelia Macías lamentó que se lleve al parlamento un asunto que se debe dirimir en el ámbito municipal; y Vox anunció su rechazo a la iniciativa por entender su portavoz, Ignacio Blanco, que el objetivo se limita a "que no se construyan viviendas sin más".

Por su parte, el portavoz de Foro, Adrián Pumares, optó por la abstención para evitar se abuse de la "polarización" sobre este equipamiento, al tiempo que puso en duda la efectividad de la declaración como BIC, advirtiendo del "riesgo" de bloqueo en futuras actuaciones como ocurre con la plaza de toros.