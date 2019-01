Lastra afirma que el Área Metropolitana seguirá adelante y califica de "reaccionarios" a Podemos y PP

Publicado 31/01/2019 12:30:03 CET

"Oviedo va a estar, los que no van a estar son sus políticos", ha señalado sobre el papel de la capital en la futura Área Metropolitana

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha calificado a Somos Uviéu y al PP como "reaccionarias" por no apoyar la adhesión de Oviedo al Convenio de marco de colaboración para el desarrollo instrumental del Área Metropolitana de Asturias. Un proyecto que seguirá adelante porque a su juicio supone el "futuro" al erigirse como "germen del proyecto Asturias".

Así de contundente se ha mostrado el consejero, principal impulsor del Área Metropolitana, en una rueda de prensa celebrada este jueves en Oviedo donde, acompañado del director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Juan Fernández Pereiro, ha mostrado la opinión del Principado después de que las marcas locales de Podemos y el PP sumaran sus votos en Oviedo, Gijón, Avilés y Siero para rechazar el proyecto.

Eso no impidió que Gijón, Avilés y Siero se sumarán a la puesta en marcha del Área Central, pero sí la capital asturiana, donde Somos y PP sumaron 17 votos frente a los 10 de PSOE, IU y Ciudadanos.

Lastra ha manifestado que a pesar del rechazo del pleno de Oviedo el compromiso del Principado como impulsor del Área Metropolitana sigue adelante, aunque ha querido aclarar que no es un proyecto exclusivo del Ejecutivo autonómico y que el "protagonismo es de los Ayuntamientos" pero que las "características" de Asturias hacen necesaria la participación del Principado "y el papel que le corresponda al Estado".

En ese sentido, ha explicado que se trata de un proyecto "singular" al seguir un modelo propio. "Si hubieran querido hacerlo según lo que marca la legislación española ya lo hubieran hecho, han tenido 50 años", ha indicado Lastra, para pedir a las fuerzas que proponen otro modelo "que lo expongan y luchen por él".

Con todo, ha querido reconocer el papel de los partidos que este miércoles votaron a favor de la adhesión al Convenio. "Entienden que conviene un determinado desarrollo urbano y dar un salto en la cooperación, una ciudad compacta, una movilidad eficiente y una economía de aglomeración", ha destacado.

Lastra ha señalado que el debate sobre el Área Central se divide entre "el futuro y la ignorancia". Así, ha situado tanto a Somos --marca local de Podemos en Avilés y Oviedo-- como a PP entre las "propuestas políticas reaccionarias", el "inmovilismo" y el "nominalismo" porque "lo progresista es apostar por el futuro".

Del mismo modo, ha criticado la "falta de respeto" de Somos y PP por el trabajo realizado a favor del Área metropolitana y ha señalado que las marcas locales de Podemos, como Xixón Sí Puede, "habían aceptado un marco de trabajo de manera constructiva". Frente a esto ha situado a Somos Uviéu, cuya "vagancia hace que pongan una excusa, como La Vega o lo que se le ocurra, algo que solo depende de su capacidad o inaptitud". Además, se ha preguntado en que punto del convenio marco se recoge que los concejos van a pedir competencias.

Sobre el PP ha indicado que ha sido un partido que "no se ha comprometido nunca" con el proyecto, aunque les ha recordado que siguen teniendo tiempo para incorporarse. "Necesitamos opiniones modernas y constructivas en los conservadores asturianos, no pueden seguir en manos de reaccionarios", ha señalado.

Lastra ha afirmado que el convenio marco votado este miércoles no suponía crear el Área Metropolitana, sino comprometerse a crearla a partir de una Conferencia que será la encargada de definir su estructura y elaborar los estatutos, donde se recogerá la ponderación del voto.

En ese sentido, el consejero ha señalado que Podemos y PP no tienen ningún alcalde entre los seis concejos, pero se decidió no excluir a los grupos de la oposición "para que en las reuniones estuviera presente la pluralidad". Sobre las polémicas sobre los cambios introducidas en el convenio marco en el último momento, Lastra ha reconocido que no ha sido "un procedimiento muy ortodoxo", pero que se intentó "hasta último hora" facilitar la participación de los que se habían mostrado en contra.

"Esto no es una discusión de poder y cuál es la ciudad hegemónica, porque o vamos juntos o perdemos el futuro", ha señalado Lastra, que ha calificado el Área Metropolitana como "el germen del proyecto Asturias, porque es un proyecto integral para ganar el futuro".

PAPEL DE OVIEDO

Preguntada por los medios sobre el papel que tendrá ahora la capital asturiana en el Área Metropolitana, Lastra ha querido dejar claro que Oviedo "va a estar, los que no van a estar son los políticos de Oviedo". "No van a estar dos grupos políticos", ha querido aclarar, para destacar el papel del alcalde, el socialista Wenceslao López, como "acreditado impulsor" del proyecto. En ese sentido, ha destacado la importancia económica de la capital o que sea sede de la Universidad.

"Oviedo no puede seguir pensando que no tiene puerto, porque tiene dos, el de Avilés y el de Gijón, y los Gijón tienen que saber que tienen catedral", ha indicado, para recordar que Oviedo estuvo fuera del Consorcio de Transportes y este siguió operando "con la consecuencia fundamental para los ciudadanos de Oviedo que tenían que pagar algo que el resto no pagaban".

Por otro lado, ha señalado que según las conversaciones mantenidas con Mieres y Langreo no va a haber problemas con estos Ayuntamientos y que una vez se cierren los acuerdos plenarios se firmara el acuerdo. De ahí saldrá la Conferencia Metropolitana, que tendrá que elaborar los estatutos, establecer los procesos de ampliación y los proyectos de cooperación. Se trata de un proceso hasta poner en marcha el Área como tal que se espera que dure unos cuatro años.

PAPEL DE LAS ALAS

El consejero también ha afirmado que el Área Metropolitana Central tendrá unos "límites territoriales difusos en función de la demanda y los proyectos". Preguntado por el papel que van a jugar las alas y las voces que afirman que la puesta en marcha del proyecto podría suponer aunar en su marginación, Lastra ha querido dejar claro que se trata del "proyecto Asturias".

"Es un proyecto regional y la economía aporta beneficios a todos", ha explicado, para añadir que el Área tiene que suponer acercar y beneficiar a todos los asturianos y que, por ello, en la Conferencia habrá una representación de las alas.

"Nos importa el equilibrio territorial. Es algo que los socialistas apoyamos desde la restauración de la democracia y no vamos a abandonarla", ha indicado el consejero, para recordar a los ciudadanos del Occidente que sin el Área Central "estarán peor". "Hay que convencerlos de que esto es el futuro", ha sentenciado.