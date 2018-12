Lastra observa un "serio desconocimiento" del PP sobre el impuesto de saneamiento y pide un debate "serio y riguroso"

Publicado 12/12/2018 13:06:00 CET

OVIEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero del consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, observa un "serio desconocimiento" del PP sobre el impuesto de afecciones ambientales del uso del agua y el sistema de saneamiento. Así, ante las críticas de los 'populares' a la gestión de este tributo, Lastra reclama un debate "serio y riguroso".

En respuesta a los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Lastra ha señalado la "responsabilidad" del Ejecutivo para abordar la situación del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) y analizar si hay "defectos o ineficiencias" para mejorar la gestión. No obstante, ha remarcado que el hecho imponible es el correcto, el consumo de agua, y también son correctas las exenciones a la industria y la industria ganadera.

A partir de ahí, para el consejero hay un "serio desconocimiento" por parte del PP y su diputado Luis Venta "sobre el sistema de saneamiento". "Es difícil mantener una discusión coherente", ha lamentado, reprochando a los 'populares' que se preparan "basta mal" sus críticas.

De este modo ha hecho referencia a la rueda de prensa ofrecida esta mañana por Luis Venta, quien la rechazado la gestión del impuesto y ha atribuido una posible subida del tributo "a la intención del Gobierno de asfixiar a los asturianos y a su inútil gestión".

"Quieren convertir a Cadasa en un macro-consorcio pero tienen que explicar por qué las redes de abastecimiento que gestiona están abandonadas, y por qué dejan el dinero en un cajón", ha señalado. Sobre este último aspecto, ha apuntado que en 2017 hubo un remanente de 13 millones que no se ha utilizado.

"Las depuradoras no funcionan, los emisarios no son emisarios, miles de hogares vierten sin saneamiento porque los planes directores de saneamiento han sido un bulo y un fracaso, y la Consejería responsable se preocupa de recaudar y no del saneamiento", ha aseverado.

Además, Venta ha anunciado que su grupo investigará una serie de contratos que el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha suscrito entre 2017 y 2018 con la empresa Valoriza, investigada en la trama Enredadera. Según el diputado, Cadasa habría firmado cinco contratos menores en ese periodo por un total de 251.000 euros, tres subrogaciones de contratos --una de ellas por valor de 5,9 millones-- y una prórroga. Igualmente, ha apuntado que el PP pedirá comparecencias en el marco de la Comisión de Investigación 'Enredadera', que se ha constituido este miércoles en el parlamento autonómico.