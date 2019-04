Lastra (PSOE) pide concentrar el voto progresista "porque la ultraderecha está a la puerta del Consejo de Ministros

Publicado 26/04/2019 21:37:51 CET

OVIEDO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE y candidata al Congreso por Asturias, Adriana Lastra, ha llamado a los votantes progresistas a concentrar el voto en su partido como única fuerza capaz de frenar a una "ultraderecha que está a las puertas del Consejo de Ministros".

Así lo ha indicado la número dos del PSOE en el mitin de cierre de campaña en Siero, donde ha recordado el ofrecimiento del presidente del PP, Pablo Casado, a Vox para formar un Gobierno de coalición.

En ese sentido, ha llamado a todos los votantes progresistas a movilizarse y concentrar el voto en la papeleta del PSOE ya que, a su juicio, son el único partido capaz de frenar a la ultraderecha. "Que nadie tire el voto, el día 29 ya no hay vuelta atrás", ha señalado, para pedir a los progresistas "no votar a otro progresista que no sea el PSOE".

AGENDA ASTURIANA

En el ámbito autonómico y como candidata por Asturias, Lastra ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha demostrado que "tienen una agenda asturiana encima de la mesa" después de ocho años de gobiernos del PP "en los que Asturias no estaba en el mapa".

Así, ha señalado temas "desbloqueados" como la Variante de Pajares, el Plan de Vías de Gijón, el plan de Hunosa o el apoyo a las industrias electrointensivas y a Alcoa después de que hoy se anunciara que el Gobierno central va a elevar al máximo la compensación por costes de emisiones indirectas de CO2..

Por otro lado, el secretario general de la FSA y candidato a la presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha reivindicado que el PSOE es "el único partido que de verdad ha hecho campaña en Asturias" y ha apuntado a que el acto más grande realizado en la comunidad ha sido el mitin de Pedro Sánchez de este miércoles en Gijón, donde han participado unas 3.500 personas.

Frente a esto ha criticado a un Pablo Casado que ofrece a Vox formar parte de su gobierno. "No puede perderse un voto, somos el único partido que va a impedir que la ultraderecha no decida los designios del país", ha indicado Barbón, por lo que ha llamado a concentrar el voto de la izquierda y de los moderados en el PSOE.