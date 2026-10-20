Llamazares ve "insuficientes" las cuentas de Oviedo para 2027 por la falta de inversión en vivienda y servicios

El portavoz de IU-convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo considera que la propuesta de presupuestos del equipo de gobierno local es "claramente insuficiente" y "no responde a las necesidades reales de las familias trabajadoras". "En un momento en el que acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, las cuentas municipales apenas contemplan dotación para desarrollar el plan de vivienda comprometido por el Ayuntamiento, cuya presentación llevamos meses exigiendo y nunca llegado", ha denunciado su portavoz, Gaspar Llamazares.

En una nota de prensa, Llamazares ha advertido de que "no se puede hablar de prioridades sociales mientras la vivienda sigue sin contar con los recursos necesarios para afrontar una emergencia

que afecta a miles de familias y jóvenes". "Oviedo necesita políticas concretas, financiación y medidas que garanticen el acceso a una vivienda digna y asequible", ha añadido.

Llamazares ha señalado que tampoco hay "una inversión suficiente para mejorar la gestión del agua y otros servicios

básicos, actualizar y transformar las líneas de transporte público para responder a las necesidades planteadas por los vecinos y vecinas, ni desarrollar la estrategia de renaturalización y medioambiente

comprometida por el equipo de gobierno". Para el edil son cuestiones que "requieren planificación, financiación y voluntad política, no supuestos compromisos que se prolonguen de un presupuesto a otro sin una respuesta efectiva".

Desde IU-Convocatoria por Oviedo sostienen que "las cuentas no permiten afrontar las deficiencias de los servicios básicos, avanzar en la recuperación ambiental de la ciudad ni adaptar el transporte público a las demandas reales de los barrios y de la zona rural". No obstante, reconocen que "el presupuesto mantiene determinados compromisos culturales y actuaciones de carácter social que hemos contribuido a impulsar gracias a nuestra capacidad de interlocución y a los acuerdos de ejercicios anteriores".

Para Llamazares "mantener algunos compromisos no compensa las carencias en las políticas que más necesita Oviedo" y "no basta con dar continuidad a lo acordado si siguen sin atenderse cuestiones esenciales para la mayoría social".

El edil ha remarcado que "el proyecto de cuentas para el 2027 es desequilibrado y no está a la altura de los problemas que tiene la ciudad". "Defendemos unos presupuestos que sitúen la vivienda, los

servicios públicos y las necesidades de los barrios entre las prioridades municipales, con financiación suficiente y medidas concretas para mejorar la vida de la ciudadanía", ha concluido.