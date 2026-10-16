Llamedo avanza que el Principado "ultima" la estrategia demográfica de Asturias

La vicepresindenta del Principado, Gimena Llamedo, durante la rueda de prensa de este viernes. - EUROPA PRESS ASTURIAS

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha avanzado este viernes que el Ejecutivo autonómico está "ultimando" la estrategia demográfica de la comunidad para poder presentarla y aprobarla. "Será otra hoja de ruta que vendrá a contribuir con la mejora demográfica", ha afirmado.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en Oviedo al ser preguntada por los aspectos pendientes en el desarrollo normativo de la Ley de Impulso Demográfico del Principado. Llamedo ha recordado que el Principado ha trabajado en el decreto de zonificación, el cual "ya se ha aprobado y se encuentra en marcha, incorporando diversas acciones del Ejecutivo autonómico"; y ha añadido que el Gobierno asturiano se encuentra ultimando la estrategia demográfica de la comunidad para su próxima presentación y aprobación.

Llamedo ha subrayado que las políticas relativas al reto demográfico son medidas a medio y largo que "no tienen una fecha final". En este sentido, ha señalado que el "decreto de zonificación permite realizar diagnósticos de manera continua con el objetivo de ir redireccionando las distintas actuaciones".

La vicepresidenta del Principado ha resaltado que la clasificación de los concejos asturianos atendiendo a sus variables ha permitido canalizar medidas y recursos hacia los municipios con mayores dificultades. Entre las iniciativas impulsadas en este marco, ha citado el Fondo Municipal contra el Despoblamiento --dotado con 400.000 euros para los 23 ayuntamientos en situación más compleja--, las ayudas para autónomos en zonas en riesgo de despoblación, el programa 'Erasmus rural' y los criterios específicos en la vía fiscal asturiana.

Llamedo ha hecho hincapié en que Asturias ha registrado un crecimiento de población, situándose en 1.015.000 habitantes en 2025, y se ha consolidado como la segunda comunidad autónoma que más población atrae, alcanzando un saldo migratorio positivo superior a las mil personas respecto a la Comunidad de Madrid.