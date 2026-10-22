Llamedo reivindica el "respeturismo" en Zaragoza como modelo para proteger la identidad y el territorio asturiano

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, en la VI Convención Turespaña. - PRINCIPADO

OVIEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha reivindicado este jueves en Zaragoza el "respeturismo" como un modelo que permite a la comunidad "ganar relevancia internacional sin renunciar a su identidad, proteger el territorio y generar oportunidades económicas en un mayor número de concejos y durante más tiempo".

Así lo ha manifestado ante más de 500 profesionales del sector y responsables de destinos durante su intervención en la mesa redonda 'Destinos con identidad: estrategias autonómicas para ganar relevancia internacional', en el marco de la VI Convención Turespaña. En el debate han participado también los consejeros del ramo de Aragón, Luis Francisco Biendicho, y La Rioja, José Luis Pérez Pastor, así como las consejeras de Canarias, Jessica de León, y Navarra, Rebeca Esnaola.

Llamedo ha defendido un modo de entender el turismo "basado en el crecimiento ordenado, la sostenibilidad y el equilibrio entre el desarrollo económico, la conservación del territorio y la calidad de vida de la ciudadanía". En este sentido, ha destacado que Asturias afronta esta etapa con una conectividad sin precedentes impulsada por la alta velocidad y la estrategia de conexiones aéreas, que ha permitido duplicar los destinos directos desde 2019 hasta alcanzar los 30 y superar por primera vez los dos millones de pasajeros en el aeropuerto.

Ha recordado que entre enero y agosto han llegado a la región 484.767 visitantes internacionales, un 11% más que en el mismo periodo de 2025, generando 1.047.853 pernoctaciones (un 17% más). Por su parte, según ha expuesto, el turismo rural ha crecido un 16% y las estancias internacionales fuera de la temporada alta han registrado subidas del 7% en enero y del 4,5% en el primer trimestre.

Para la vicepresidenta, estos datos reflejan que es posible avanzar en la internacionalización con "una apuesta decidida por la calidad, la desestacionalización y la redistribución territorial". Entre las medidas para ordenar el crecimiento, ha repasado la regulación de viviendas de uso turístico, el refuerzo de inspecciones frente a la oferta ilegal, la futura tasa municipal y las lanzaderas veraniegas, que han transportado a más de 272.000 personas hacia playas, pueblos y espacios naturales.

Llamedo ha subrayado que uno de los principales activos de Asturias es una identidad propia construida sobre la combinación de naturaleza, patrimonio, cultural y gastronomía. Como ejemplos, ha citado la cultura sidrera, reconocida por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad; la naturaleza minera y su patrimonio industrial, y el trabajo conjunto desarrollado a través de la marca 'España Verde' para reforzar la promoción internacional del norte peninsular.

A su juicio, el éxito de esta estrategia radica en generar empleo estable y mayor actividad económica, tras haber pasado el consumo de los visitantes extranjeros de 292 millones de euros en 2019 a 412 millones en 2024 (un 41% más). "Queremos abrir Asturias al mundo sin dejar de ser Asturias", ha concluido.